Líbano promulga ley de amnistía general en medio de controversias políticas y sociales
El Parlamento de Líbano aprobó una ley de amnistía general, que genera tensiones sectarias y críticas por beneficiar a ciertos grupos. La ley busca aliviar el hacinamiento carcelario y sustituir penas de muerte por largas condenas.
FOTO: Líbano aprueba polémica ley de amnistía general
BEIRUT — El Parlamento de Líbano aprobó el miércoles una ley de amnistía general, un día después de que se aboliera formalmente la pena de muerte. Esta legislación ha desatado un intenso debate en el país, donde los legisladores argumentan que representa un paso hacia la corrección de abusos judiciales y una solución al hacinamiento en las cárceles.
Los defensores de la ley sostienen que es un intento de remediar excesos del pasado por parte del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los opositores critican que la ley favorece desproporcionadamente a los presos islamistas suníes y no aborda adecuadamente las preocupaciones de otras sectas.
La propuesta, que había sido discutida desde 2019, ha puesto de manifiesto las tensiones sectarias que caracterizan al Líbano, donde coexisten diversas comunidades islámicas y cristianas. La última amnistía general se había aprobado en 1991, tras el fin de la guerra civil que dejó miles de muertos y desaparecidos.
Detalles de la ley de amnistía
La nueva ley reemplaza las condenas a muerte por largas penas de prisión, reduce las cadenas perpetuas y libera a ciertos milicianos y narcotraficantes condenados. No obstante, excluye delitos graves como la violación, la trata de personas, la corrupción y el asesinato premeditado. A su vez, se prevé la liberación inmediata de algunos detenidos.
Los reincidentes en delitos relacionados con drogas y aquellos condenados por colaborar con Israel quedan fuera del alcance de esta amnistía. Además, no está claro si se aplicará a familias libanesas que se refugiaron en Israel tras la retirada de las fuerzas israelíes en 2000.
Los presos extranjeros, principalmente milicianos islamistas sirios, serán entregados a la Seguridad General de Líbano, que se encarga de la aplicación de las leyes migratorias, aunque aún no se ha decidido si serán deportados.
Preocupaciones sobre los presos islamistas
El debate sobre la amnistía ha suscitado inquietudes sobre el futuro de los presos islamistas extremistas, como el clérigo Ahmad al-Assir, condenado a muerte en 2017. Al-Assir, que ganó notoriedad por sus críticas a Hezbollah, podría ser liberado en un periodo de uno a dos años, según declaraciones de legisladores.
La discusión en el Parlamento reflejó las demandas de diferentes sectas: los suníes exigían la liberación de milicianos islamistas, mientras que los chiíes abogaban por la liberación de narcotraficantes. Los cristianos, por su parte, solicitaban una amnistía para aquellos que huyeron a Israel tras la retirada de las fuerzas israelíes.
Sin embargo, las familias de los soldados libaneses muertos en combate han calificado la ley como una injusticia, argumentando que los responsables de la muerte de sus seres queridos deberían permanecer encarcelados.
El activista y abogado Nizar Saghieh criticó la amnistía, señalando que la justicia debería lograrse a través de la rendición de cuentas y la reforma institucional, y no mediante una amnistía general. La aprobación de la ley ha generado tanto celebraciones entre algunos grupos como un profundo descontento en otros sectores de la sociedad.
Lectura rápida
¿Qué se aprobó en Líbano?
Una ley de amnistía general que busca corregir abusos judiciales y aliviar el hacinamiento carcelario.
¿Quiénes se benefician?
Principalmente presos islamistas suníes, aunque quedan excluidos reincidentes en delitos de drogas y colaboradores con Israel.
¿Cuándo fue aprobada?
El 12 de agosto de 2026.
¿Qué excluye la ley?
Delitos graves como violación, trata de personas, corrupción y asesinato premeditado.
¿Cuál es la reacción pública?
División entre celebraciones por la amnistía y críticas por considerarla injusta, especialmente por parte de familias de soldados muertos.
[Fuente: AP]