Líbano promulga ley de amnistía general en medio de controversias políticas y sociales

BEIRUT — El Parlamento de Líbano aprobó el miércoles una ley de amnistía general, un día después de que se aboliera formalmente la pena de muerte. Esta legislación ha desatado un intenso debate en el país, donde los legisladores argumentan que representa un paso hacia la corrección de abusos judiciales y una solución al hacinamiento en las cárceles.

Los defensores de la ley sostienen que es un intento de remediar excesos del pasado por parte del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los opositores critican que la ley favorece desproporcionadamente a los presos islamistas suníes y no aborda adecuadamente las preocupaciones de otras sectas.

La propuesta, que había sido discutida desde 2019, ha puesto de manifiesto las tensiones sectarias que caracterizan al Líbano, donde coexisten diversas comunidades islámicas y cristianas. La última amnistía general se había aprobado en 1991, tras el fin de la guerra civil que dejó miles de muertos y desaparecidos.

Detalles de la ley de amnistía

La nueva ley reemplaza las condenas a muerte por largas penas de prisión, reduce las cadenas perpetuas y libera a ciertos milicianos y narcotraficantes condenados. No obstante, excluye delitos graves como la violación, la trata de personas, la corrupción y el asesinato premeditado. A su vez, se prevé la liberación inmediata de algunos detenidos.

Los reincidentes en delitos relacionados con drogas y aquellos condenados por colaborar con Israel quedan fuera del alcance de esta amnistía. Además, no está claro si se aplicará a familias libanesas que se refugiaron en Israel tras la retirada de las fuerzas israelíes en 2000.

Los presos extranjeros, principalmente milicianos islamistas sirios, serán entregados a la Seguridad General de Líbano, que se encarga de la aplicación de las leyes migratorias, aunque aún no se ha decidido si serán deportados.

Preocupaciones sobre los presos islamistas

El debate sobre la amnistía ha suscitado inquietudes sobre el futuro de los presos islamistas extremistas, como el clérigo Ahmad al-Assir, condenado a muerte en 2017. Al-Assir, que ganó notoriedad por sus críticas a Hezbollah, podría ser liberado en un periodo de uno a dos años, según declaraciones de legisladores.

La discusión en el Parlamento reflejó las demandas de diferentes sectas: los suníes exigían la liberación de milicianos islamistas, mientras que los chiíes abogaban por la liberación de narcotraficantes. Los cristianos, por su parte, solicitaban una amnistía para aquellos que huyeron a Israel tras la retirada de las fuerzas israelíes.

Sin embargo, las familias de los soldados libaneses muertos en combate han calificado la ley como una injusticia, argumentando que los responsables de la muerte de sus seres queridos deberían permanecer encarcelados.

El activista y abogado Nizar Saghieh criticó la amnistía, señalando que la justicia debería lograrse a través de la rendición de cuentas y la reforma institucional, y no mediante una amnistía general. La aprobación de la ley ha generado tanto celebraciones entre algunos grupos como un profundo descontento en otros sectores de la sociedad.