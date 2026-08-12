La inflación en Estados Unidos se desacelera, aunque sigue por encima de niveles previos a la guerra

WASHINGTON — En el último mes, la inflación en Estados Unidos ha mostrado signos de desaceleración, con una moderación en las presiones sobre los precios, lo que indica que el impacto de la guerra con Irán en los costos generales de la economía es limitado. Los precios al consumidor aumentaron un 3,4% en julio en comparación con el año anterior, una leve disminución respecto al 3,5% de junio, según informó el Departamento de Trabajo.

Sin embargo, esta tasa de inflación sigue siendo más alta que el 2,4% registrado antes del inicio del conflicto bélico en febrero. En términos mensuales, los precios apenas crecieron un 0,1% entre junio y julio. Diversos factores han impulsado esta inflación, incluyendo los aranceles implementados durante la administración de Donald Trump, el aumento de los precios de la gasolina debido a la guerra y un auge en la inversión en infraestructura de inteligencia artificial, que ha encarecido los precios de los chips de computadora.

La pregunta crucial para los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal y para los consumidores que enfrentan precios elevados de gasolina y alimentos es la rapidez con la que se desvanecerán estos efectos temporales. Excluyendo las categorías más volátiles de alimentos y energía, la inflación subyacente también se redujo al 2,5% en julio, en comparación con el 2,6% de junio, mientras que los precios subyacentes aumentaron un 0,2% de junio a julio. Aumentos mensuales de alrededor del 0,2% podrían ser suficientes para acercar la inflación a la meta del 2% establecida por la Reserva Federal.

Los datos publicados el miércoles podrían fortalecer la posición de aquellos funcionarios de la Reserva Federal que abogan por mantener sin cambios la tasa de interés clave, que se sitúa alrededor del 3,6%, mientras la inflación continúa su descenso natural, a medida que se diluyen los factores temporales que la han afectado.