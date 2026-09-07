Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo despejado con una temperatura de 8°. La sensación térmica es de 7°, con una humedad del 47% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para este lunes 7 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Las condiciones serán favorables para disfrutar del aire libre, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento será ligero, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas en ascenso. Para el martes 8 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, manteniendo las condiciones de cielo despejado. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre, se prevé una mínima de 6° y una máxima de 15°, con probabilidades de lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 11 de septiembre, las temperaturas descenderán a una mínima de 2° y una máxima de 4°, con posibilidad de lluvia y nieve en la región.