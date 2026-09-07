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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Mendoza presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 4° y 16°. Se espera un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre.

07/09/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 7 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo despejado con una temperatura de 8°. La sensación térmica es de 7°, con una humedad del 47% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para este lunes 7 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Las condiciones serán favorables para disfrutar del aire libre, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento será ligero, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas en ascenso. Para el martes 8 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, manteniendo las condiciones de cielo despejado. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre, se prevé una mínima de 6° y una máxima de 15°, con probabilidades de lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 11 de septiembre, las temperaturas descenderán a una mínima de 2° y una máxima de 4°, con posibilidad de lluvia y nieve en la región.

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