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Juegos Suramericanos Notas

Suramericanos 2026: Brasil, el gigante que domina al medallero histórico

La potencia sudamericana suma 2.568 preseas y aventaja a Colombia y Argentina, que completan el podio del historial.

07/09/2026 | 13:25Redacción Cadena 3 Rosario

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Participación de Brasil en Suramericanos.

FOTO: Participación de Brasil en Suramericanos.

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Brasil llega a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como el gran dominador histórico de la competencia. Desde la primera edición, disputada en La Paz en 1978, la delegación brasileña construyó una diferencia considerable respecto de sus principales perseguidores y acumula 2.568 medallas en el historial.

El segundo lugar corresponde a Colombia, con 2.210 preseas, mientras que Argentina ocupa el tercer puesto con 1.581 medallas. La diferencia también se refleja en la cantidad de títulos: Brasil se consolidó como la potencia más ganadora del certamen a lo largo de sus distintas ediciones.

Los Juegos Suramericanos nacieron bajo el nombre de Juegos Cruz del Sur y tuvieron su segunda edición justamente en Argentina, en 1982, con Rosario como sede. Desde entonces, el país volvió a ser anfitrión en distintas oportunidades y ahora se prepara para recibir nuevamente la competencia, con Rosario, Santa Fe y Rafaela como escenarios principales.

La edición 2026 se disputará del 12 al 26 de septiembre y reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Con Brasil nuevamente entre los grandes candidatos, Argentina buscará aprovechar la localía para sumar medallas y reducir la distancia con el líder histórico.

Lectura rápida

¿Quién es el gran dominador histórico de los Juegos Suramericanos?
Brasil es el gran dominador histórico de la competencia.

¿Cuántas medallas ha acumulado Brasil en su historia en los Juegos Suramericanos?
Brasil ha acumulado 2.568 medallas en el historial.

¿Dónde se disputará la edición 2026 de los Juegos Suramericanos?
La edición 2026 se disputará en Santa Fe, con Rosario, Santa Fe y Rafaela como escenarios principales.

¿Cuántos atletas participarán en los Juegos Suramericanos 2026?
Más de 4.000 atletas de 15 países participarán en los Juegos Suramericanos 2026.

¿Cuándo se llevarán a cabo los Juegos Suramericanos 2026?
Se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre de 2026.

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