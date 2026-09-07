La caída de los estafadores de criptomonedas tras un robo de 240 millones de dólares

WASHINGTON — Uno de los robos más grandes de criptomonedas en la historia de Estados Unidos ha sido ejecutado por una red de jóvenes estafadores, quienes lograron engañar a una víctima para sustraerle bitcoins por un valor superior a los 240 millones de dólares. Tras el golpe, los delincuentes intentaron borrar sus huellas digitales mediante un elaborado plan de blanqueo de capitales.

Así comenzó su desenfrenada celebración.

Los estafadores, que oscilan entre los 18 y 22 años, se entregaron a un derroche sin precedentes después del ataque de agosto de 2024. Compraron una serie de autos deportivos, alquilaron mansiones en Miami y los Hamptons, volaron en jets privados y contrataron seguridad privada. Uno de los principales implicados, Malone Lam, de 22 años, gastó más de 569.000 dólares en una sola noche en un club nocturno de Los Ángeles.

Sin embargo, su fiesta se vio truncada cuando agentes del FBI arrestaron a Lam, acusado de organizar un ataque de "ingeniería social" contra un residente de Washington, D.C.. Lam, que abandonó la escuela en octavo grado y es originario de Singapur, se enfrentará a una audiencia por un acuerdo de culpabilidad el próximo martes. Una condena sellará la investigación del gobierno sobre este caso.

Los cargos contra Lam y otros 17 coautores son un claro ejemplo de un ciberdelito que ha crecido en notoriedad. Las denuncias de fraude en inversiones de criptomonedas ante el FBI han aumentado casi un 50% en 2025, mientras que la administración del presidente Donald Trump ha reducido la regulación sobre esta industria volátil.

El año pasado, el Departamento de Justicia disolvió una unidad dedicada a investigar delitos relacionados con criptomonedas. Al mismo tiempo, las empresas de criptomonedas han aprovechado el enfoque de no intervención del gobierno, beneficiándose del cambio de administración que les ha favorecido.

La investigadora de ciberseguridad Allison Nixon, quien ha seguido a The Com, una subcultura de hackers jóvenes motivados por el potencial de ganancias en fraudes con criptomonedas, ha pedido más recursos para combatir este fenómeno. "Si no aumentamos seriamente los recursos para frenar a estas personas y hacerlo más rápido, entonces se va a extender cada vez más", advirtió.

Estafadores obtuvieron millones mediante un golpe de "ingeniería social"

Un hombre, conocido como "Víctima 7" en documentos judiciales, estaba en su hogar en Washington el 18 de agosto de 2024 cuando recibió una llamada. El primero en contactarlo se presentó como representante de Google y le advirtió sobre intentos de vulnerar su cuenta. Un segundo interlocutor, que decía ser del intercambio de criptomonedas Gemini, le alertó sobre un ataque de malware que afectaba su billetera digital.

Los estafadores manipularon a la víctima para que les otorgara acceso a su Google Drive y revelara códigos de seguridad, lo que permitió a Lam sustraer más de 4.100 bitcoins. Los fiscales indicaron que Lam y sus cómplices, Veer Chetal y Jeandiel Serrano, eligieron a la víctima por su perfil de inversor adinerado.

Una grabación privada capturó el momento en que los estafadores se dieron cuenta de la magnitud del robo, según un video divulgado por el investigador privado de delitos criptográficos conocido como ZachXBT.

“¡Oh, Dios mío! Hermano, hermano, ¡me voy a descontrolar!”, se escucha decir a una voz en el video.

Una vez que lograron apoderarse de los ahorros de la víctima, recurrieron a especialistas en lavado de dinero para convertir los bitcoins robados en efectivo. Este no fue el primer fraude de ingeniería social para el grupo, que se conoció en foros de videojuegos en línea y había llevado a cabo otros robos millonarios desde finales de 2023.

No obstante, uno de ellos cometió un error crucial: Serrano no ocultó su dirección IP al crear una cuenta en un intercambio de criptomonedas para ocultar casi 30 millones de dólares en activos robados. Esto llevó a los investigadores a vincular su dirección IP con una vivienda en Encino, California, donde Serrano alquilaba por 47.500 dólares al mes.

Gasto ostentoso llama la atención rápidamente

Serrano estaba de vacaciones en las Maldivas cuando fue identificado como sospechoso. Lam, por su parte, se encontraba en Los Ángeles, donde él y sus amigos gastaron 4 millones de dólares en clubes nocturnos en un mes. Chetal llegó a regalar un Lamborghini a sus padres y escondió 500.000 dólares en efectivo en su lavadora.

La noticia sobre su inesperada fortuna se difundió rápidamente entre los círculos de estafadores de criptomonedas. Una semana después del golpe, los padres de Chetal fueron secuestrados en Danbury, Connecticut, por hombres enmascarados que buscaban extorsionarlo a cambio de su parte de las criptomonedas robadas. Sin embargo, su plan fracasó cuando testigos avisaron a la policía, que detuvo a los captores.

El FBI realizó un registro en el apartamento de Chetal en Brunswick, Nueva Jersey, el 9 de septiembre de 2024, encontrando 37 millones de dólares en criptomonedas en su posesión. Chetal aceptó cooperar con la investigación.

Lam también llamó la atención por sus gastos extravagantes, gastando cientos de miles de dólares cada noche en clubes y comprando un reloj de 2 millones de dólares, así como más de 30 autos, incluidos Porsche, Lamborghini y Ferrari.

“Este estilo de vida de lujo, que muchos jóvenes solo podrían soñar, se construyó sobre una base de fraude”, subrayó el fiscal William Hart durante una reciente audiencia de sentencia de un coacusado por lavado de dinero.

Una mala versión de Ferris Bueller

Serrano llevaba un reloj de 500.000 dólares cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 18 de septiembre de 2024. Al principio proclamó su inocencia, pero pronto admitió que poseía aproximadamente 20 millones de dólares de las criptomonedas robadas a la víctima de Washington.

Lam fue arrestado el mismo día en una de sus mansiones en Miami. Un agente fuera de servicio alertó a Lam sobre la llegada de las autoridades.

“Siempre hablábamos de cómo sería si me atraparan, pero nunca pensamos que sería esta locura”, les dijo Lam a sus allegados desde la cárcel en una llamada grabada.

La jueza que presidió la primera audiencia de Lam quedó asombrada por el estilo de vida ostentoso que llevó. “Sólo podía pensar en una mala versión de Ferris Bueller”, comentó la magistrada federal Alicia Valle, en referencia al protagonista de la película de 1986 "Ferris Bueller’s Day Off".

La captura de Lam no detuvo el derroche. Ferro, quien se declaró culpable el año pasado de conspiración para cometer crimen organizado, utilizó fondos robados para cubrir los gastos legales de Lam.

Días de juicio

Dieciocho personas han sido imputadas en este caso. Lam será el undécimo en declararse culpable. En su primera audiencia, un fiscal estimó que las directrices de sentencia recomendarán al menos 14 años de prisión si es condenado.

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, que preside el caso de Lam, ya ha sentenciado a tres de sus co-conspiradores. Impuso penas de aproximadamente seis años a dos lavadores de dinero.

Chetal se declaró culpable de conspiración en noviembre de 2024 y espera sentencia. Los cargos contra Serrano siguen pendientes.

Tucker Desmond, quien se declaró culpable de destruir pruebas, fue condenado a libertad condicional. En su audiencia de sentencia, se disculpó, afirmando que "se obsesionó con la imagen del éxito en lugar de convertirse en una persona trabajadora".

Ferro declinó dirigirse al tribunal durante su audiencia de sentencia. Su abogado, Kevin Wilson, describió a los coacusados como "chicos jóvenes" traviesos, pero la jueza no aceptó esa justificación. “Ser joven solo llega hasta cierto punto”, afirmó Kollar-Kotelly.