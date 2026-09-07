Grossi urge a Irán a abrir sus plantas nucleares antes de posible sanción de la ONU

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- El director del OIEA, Rafael Grossi, instó el lunes a Irán a reiniciar el diálogo y permitir el ingreso de inspectores a sus instalaciones nucleares, en medio de la posibilidad de que Teherán enfrente una acción ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha tenido acceso a las instalaciones nucleares más importantes de Irán desde que Israel, con apoyo de Estados Unidos, lanzó en junio de 2025 una ofensiva de 12 días que impactó varias plantas nucleares.

Las instalaciones nucleares también sufrieron daños en el conflicto más reciente, que comenzó el 28 de febrero. El OIEA ha reiterado su demanda de acceso a estas instalaciones.

"La mejor y más rápida vía para obtener un resultado positivo es que Irán se comprometa con nosotros", expresó Grossi durante una conferencia de prensa tras la apertura de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA, según reportó RFI y la Agencia Noticias Argentinas.

Una resolución redactada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, que se presentará esta semana, busca llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el incumplimiento de sus obligaciones informativas sobre su programa nuclear.

El proyecto, al que tuvo acceso la AFP, solicita a Grossi que "presente esta resolución a todos los miembros del organismo, así como al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Al ser consultado sobre la adecuación de esta remisión, Grossi afirmó que "mi trabajo con Irán continúa, independientemente de la resolución".

"Si Irán establece un diálogo serio con nosotros, y podemos comenzar a obtener acceso, puedo asegurarles que esto tendrá repercusiones muy, muy positivas", añadió.

Antes de los ataques de junio de 2025, el OIEA estimaba que Irán poseía alrededor de 440 toneladas de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al 90% requerido para la fabricación de armas nucleares y muy por encima del límite del 3,67% establecido por un acuerdo de 2015 que ya no se encuentra vigente.

Desde junio de 2025 no se ha informado sobre el estado de esas reservas.