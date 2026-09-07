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Incendio en el Hospital Moyano: 25 pacientes y 10 profesionales recibieron asistencia

El foco ígneo se registró en la calle Brandsen 2569. Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar.

07/09/2026 | 15:08Redacción Cadena 3

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Incendio en el Hospital Moyano: 25 pacientes y 10 profesionales recibieron asistencia

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Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- Un incendio se desarrolla esta tarde en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano, ubicado en el barrio porteño de Barracas, y al menos 25 pacientes debieron ser asistidos.

Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el foco ígneo se registró en la calle Brandsen 2569, donde diez profesionales de la salud recibieron atención médica, al tiempo que Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar.

EN DESARROLLO...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Hospital Moyano?
Un incendio se desató en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano en Barracas.

¿Cuántos pacientes recibieron asistencia?
Al menos 25 pacientes fueron asistidos debido al incendio.

¿Dónde se registró el incendio?
El foco ígneo se registró en la calle Brandsen 2569, Buenos Aires.

¿Qué medidas se tomaron?
Diez profesionales de la salud también recibieron atención médica en el lugar.

¿Quiénes están trabajando en el lugar?
Bomberos de la Ciudad están llevando a cabo las tareas de control del incendio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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