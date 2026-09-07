FOTO: Incendio en el Hospital Moyano: 25 pacientes y 10 profesionales recibieron asistencia

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Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- Un incendio se desarrolla esta tarde en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano, ubicado en el barrio porteño de Barracas, y al menos 25 pacientes debieron ser asistidos.

Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el foco ígneo se registró en la calle Brandsen 2569, donde diez profesionales de la salud recibieron atención médica, al tiempo que Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar.

EN DESARROLLO...

Agencia NA