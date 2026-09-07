Jaguar Land Rover recortará 4.000 empleos para enfrentar la competencia de autos eléctricos chinos

LONDRES — La compañía automotriz Jaguar Land Rover ha decidido llevar a cabo la reducción de 4.000 empleos en su plantilla global como parte de una estrategia para disminuir costos y mejorar su competitividad frente a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

La principal automotriz del Reino Unido comunicó que estos recortes se realizarán en un periodo de dos años, con el objetivo de alcanzar un ahorro de 1.700 millones de libras (aproximadamente 2.300 millones de dólares) para adaptarse a la transformación de la industria hacia la electrificación.

El director general de Jaguar Land Rover, PB Balaji, expresó en un comunicado: "La industria automotriz enfrenta desafíos significativos, con cambios tecnológicos en medio de una intensa competencia y una persistente incertidumbre geopolítica".

Balaji también subrayó que los recortes de empleo son esenciales para permitir a la empresa realizar inversiones entre 15.000 y 18.000 millones de libras (entre 20.000 y 24.000 millones de dólares) en electrificación, tecnologías digitales y otros ámbitos en los próximos cinco años.

La compañía, conocida por fabricar modelos como el Range Rover y el Discovery, ha enfrentado una disminución en sus ganancias y ventas debido a la feroz competencia de vehículos eléctricos más asequibles provenientes de China, además de los incrementos en los costos y los efectos de los aranceles impuestos por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estos aranceles incluyen un impuesto de importación del 10% sobre los automóviles fabricados en Gran Bretaña, que aumenta al 27,5% después de la producción de 100.000 vehículos en un año.

En el año anterior, Jaguar Land Rover también sufrió un impacto en sus ventas debido a un ciberataque que obligó a detener la producción durante un mes.

La empresa, que es parte del conglomerado indio Tata Motors, produce la mayoría de sus vehículos en diversas plantas ubicadas en el Reino Unido, donde emplea a aproximadamente 34.000 personas. Se prevé que la mayor parte de los despidos afecten a sus operaciones en este país.

Esta noticia se da a conocer en un contexto donde el jefe del Tesoro británico, John Healey, ha prometido impulsar el crecimiento de la economía nacional y brindar apoyo a las empresas frente al aumento de costos.

Por su parte, la oficina del primer ministro Andy Burnham ha indicado que, aunque el mercado automotriz enfrenta condiciones desafiantes a nivel global, el gobierno no considerará un rescate para Jaguar Land Rover.

En un movimiento paralelo, Volkswagen anunció recientemente un plan para reducir costos que incluye la eliminación de 50.000 empleos, la reducción a la mitad de su línea de modelos y el cierre de cuatro plantas en Alemania, como respuesta a la competencia en China y los efectos de los aranceles estadounidenses.