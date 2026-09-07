Bernie Ecclestone, exjefe de la F1, arrestado en Portugal por llevar una escopeta sin permiso

FOTO: Exjefe de la F1 Bernie Ecclestone detenido en aeropuerto de Portugal por llevar escopeta

LISBOA, Portugal (AP) — El exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue detenido el lunes en un aeropuerto de Portugal, aunque fue liberado pocas horas después, debido a la posesión de un arma de fuego sin la debida autorización.

Ecclestone, de 95 años, llegó al Aeropuerto de Tires, ubicado cerca de Lisboa, donde los agentes de la división aeroportuaria de la Policía de Seguridad Pública de Portugal hallaron en su poder una escopeta que carecía de permiso.

En una entrevista con el Daily Mail, Ecclestone admitió que había traído el arma desde Suiza con el propósito de cazar palomas. "Me preguntaron si tenía un libro azul, que parece ser la documentación requerida, y les respondí que no viajo con esos documentos, prácticamente sin ningún tipo de papeles. Me dijeron que me arrestarían, pero tras lo que parecieron horas, pudimos resolverlo, aunque fue una molestia constante", comentó el exjefe de la F1.

Ecclestone dirigió la Fórmula 1 desde 1987 hasta 2017 y actualmente divide su tiempo entre sus residencias en Suiza y Portugal.

No es la primera vez que Ecclestone enfrenta problemas relacionados con armas en aeropuertos. En mayo de 2022, fue detenido en el Aeropuerto de Viracopos, en Brasil, después de que la policía encontrara una pistola calibre .32 en su posesión. En esa ocasión, tuvo que pagar una multa y pudo continuar su viaje sin mayores inconvenientes.

El magnate británico se hizo con el control del marketing de la Fórmula 1 a finales de la década de 1970 al vender los derechos de televisión, manteniendo el liderazgo de la serie durante más de cuatro décadas hasta su salida del cargo. Aún asiste a las carreras de Fórmula 1.