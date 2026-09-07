Vélez Sarsfield insiste con la descalificación de Boca por incumplimiento reglamentario

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- El vicepresidente tercero de Vélez Sarsfield, Nelson Pugliese, volvió a hacer eco de las acusaciones hacia Boca Juniors, solicitando su descalificación debido a la inclusión indebida de un jugador extranjero: "solo pidiendo que se cumpla el reglamento".

Según el artículo 18 del código disciplinario de la AFA, se establece que si un jugador que participa en un encuentro es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota y una multa. Pugliese enfatizó: "No es una cosa o la otra, es muy claro, no hay grises; uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido".

El dirigente aclaró que la decisión del entrenador Arruabarrena de no hacer ingresar a Ángel Romero es "irrelevante", dado que el jugador estaba a disposición del cuerpo técnico y podía haber ingresado sin control de elegibilidad. Pugliese reiteró que la situación es un claro incumplimiento de las normas.

El reclamo de Vélez se presentará formalmente ante el tribunal el martes, donde se espera que el jueves se le otorgue a Boca la oportunidad de realizar su defensa ante la acusación. Desde el club de Liniers desean que la Copa Argentina no avance con el partido entre Boca y Racing hasta que se resuelva este asunto.

El reclamo de Vélez surge a raíz de la reciente derrota por penales contra Boca en la Copa Argentina. La solicitud de eliminación se basa en el hecho de que se incluyeron seis jugadores extranjeros en la planilla del partido, cuando el reglamento solo permite cinco. Los jugadores extranjeros anotados por el equipo de Boca fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.