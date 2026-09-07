Fórmula 1: Los ganadores y los perdedores del GP de Italia de Fórmula 1

La fantástica victoria de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, iniciando la carrera desde el fondo de la grilla, frente a su público, batiendo otra vez 'mano a mano' a su experimentado compañero George Russell, lo consagra definitivamente como un 'distinto' y como el candidato de hierro para la corona mundial 2026.

La competencia se desarrolló en una jornada calurosa, más de 400 mil espectadores asistieron a Monza, el fin de semana, rompiendo el récord previo (369 mil) y continuando la tendencia de la F1 en todos los circuitos del 2026.

La carrera, que arrancó con el Alpine del sorprendente Pierre Gasly en la pole, debió interrumpirse con bandera roja por el fortísimo accidente de Charles Leclerc de Ferrari, despistado en 'la Parabólica' a más de 240 km/h; se reinició, más tarde, ya con Russell al frente. Pero el inglés sucumbió al empuje del italiano en las vueltas finales y la locura se desató en el Autodromo Nazionale di Monza -5.793 mts.-, donde la clásica invasión de pista de los 'tifosi' festejó la primera victoria de uno de los suyos en 60 años.

Mercedes, que marcó el 1-2 de la carrera; Max Verstappen de Red Bull, que subió al podio; Alpine y su gran piloto francés poleman, fueron también claros protagonistas de un fin de semana positivo.

En el otro polo, Russell tuvo todo para ganar y no lo logró; Ferrari decepcionó donde más tenía que brillar; Leclerc necesitaba el buen resultado en Italia y estuvo cerca del 'suero'; Audi y Aston Martin pasearon sus motores sin lucirse nada en el 'Templo de la Velocidad'.

Son estos, los temas de nuestro balance en claroscuros, 'después de las carreras', con el que cerramos nuestro análisis de otro fin de semana del campeonato mundial.

Los ganadores y los perdedores el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Ganador: Andrea Kimi Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P1-

Toto Wolff sabía que tenía algo muy extraordinario entre las manos, cuando puso por primera vez a Kimi sobre el W15 en la FP1 de este GP en 2024. Kimi devuelve cada gramo de esa montaña de confianza. Y si algo faltaba, lo confirmó esta semana, en la que retrocedía '30 puestos' de grilla. Trabajó con esa perspectiva antes de la carrera. Largó 19° -Lawson y Alonso partieron desde boxes- y remontó 7 puestos, antes de la bandera roja. Quedó 8° con el despiste de Colapinto; pasó a Lindblad Norris, Gasly, Hamilton y Piastri en la v.13 para ponerse 3°. Luego a Verstappen para ponerse en P2. En la v.18 superó a Russell para llegar a la P1. De allí en más, fue un toma y daca entre ellos, con la energía haciendo el juego en favor de uno y otro.

En el VSC de la v.28, Russell no quiso parar por gomas para cederle la P1 y Antonelli entró para poner 'medios' nuevos. Fue la clave para definir la carrera, porque fue incontenible para su compañero. El apoteósico final con el festejo de todos los italianos en el podio de la recta principal, fue una emoción que nunca olvidará en su vida. Estiró a 66 puntos, la diferencia en el campeonato con su compañero.

Perdedores: Scuderia Ferrari -L. Hamilton, P6; C. Leclerc, accidente-

Como viene ocurriendo en las últimas competencias, Ferrari se fue diluyendo después de un comienzo fulgurante con 1-2 en la FP1 del viernes. En adelante, FP2 Lec P2 +0.1s y Ham P5 +0.4s, FP3 Ham P2 +0.2s y Lec P6 +0.4; Qualy con Lec P4 +0.2s y Ham P5 +0.2s. En la largada, las SF-26 se apretaron en la entrada, en el medio y en la salida de la chicana. Lewis tuvo que levantar para no ir a la leca y quedó en P10. La queja en la radio fue estridente. En el cierre del giro siguiente, Leclerc P3 era superado por Verstappen e intentaba hacerlo también Piastri cuando se despistó con violencia en la 'Parabólica', la curva final de la pista para un impacto de 50G contra las defensas. Hamilton re-largó bien, tras la bandera roja, se colocó P5 y quedó P4 con el 'fuori pista' de Colapinto.

Pasó a Gasly para P3 en la v.10. y parecía estar gestando un buen podio. Pero volvió a perder con Piastri y luego con Antonelli para regresar a P5. Sin cambiar cubiertas en el VSC v.28, también fue capturado por Norris, para su P6 final. El inglés calificó el resultado como 'devastador' y 'difícil de digerir'. También agregó: "Yo no corro sucio", en alusión a la maniobra con Leclerc. De la carrera que tenían que salir más fuertes y unidos, los de Maranello salen dispersos y llenos de dudas. Siguen 2° y con buen margen sobre McLaren, en Constructores.

Ganadores: Mercedes AMG F1 Team -A. Antonelli, P1; G. Russell, P2-

El dato no estuvo demasiado sobre el tapete, el fin de semana, pero Mercedes no ganaba el GP de Italia en Monza desde aquellas épocas de dominio pavoroso, con Hamilton, venciendo al Kimi original (Raikkonen, de Ferrari). La victoria en escenarios esquivos siempre son alentadoras, aún, para las escuadras en posición dominante. La confirmación de Antonelli como fenómeno extraordinario ya es indiscutible y su proyección a convertirse en el campeón mundial más joven de la historia es igual de incontrovertible. Solo, llama un poco la atención cómo, a un piloto como Russell que peleaba de igual a igual con los Top Drivers y parecía estar entre los de la cima de la ola, la 'magia' se le ha desaparecido y es batido sin discusiones en pista por un chiquilín.

Aún, llevando la firmeza en la defensa de la posición al límite, como cuando sacó de la pista Kimi en la chicana. No tiene explicación. Tampoco, la tiene el hecho de parar solo uno de los coches con el VSC, cuando se advierte que la pelea por la victoria se reduce exclusivamente a ambos. Fue la clave de la victoria de Antonelli y no pareció muy justo con Russell. Que, al respecto, se limitó a contestar: "Estaba seguro que los dos nos quedaríamos en pista". Fuera de todo esto, para la marca fue una victoria importantísima, contundente e histórica, por hacer ganar a un italiano en el GP de Italia después de 60 años, con un coche alemán.

Perdedor: Charles Leclerc -Scuderia Ferrari, accidente-

Monza siempre tendrá un significado especial en la mente del monegasco, totalmente y de corazón identificado con los colores rojos de su escuadra. Un amor que quedó galvanizado con dos victorias. El golpe de más de 50G que lo dejó fuera de la carrera, debe haberse sentido como un cimbronazo violento en todo su cuerpo. Pero, seguramente, mucho más impactó en el alma de Charles: "No es como queríamos que terminara el fin de semana y tenemos que pasar página y pensar en Madrid la semana que viene. Muchísimas gracias a todos nuestros 'tifosi' que nos han apoyado en nuestra carrera de casa. Volveremos más fuertes", declaró sentido, corto y concreto después de la carrera. Seguramente, el martes en la oficina, habrá una charla con su compañero Hamilton y su jefe Fred Vasseur sobre la disputa de la posición en la primera curva, que terminó con el inglés sin pista a la salida de la chicana. Lewis dijo que él no juega 'sucio', en relación a este incidente. Leclerc tendrá que poner buenos argumentos para desmentirlo.

Ganador: Max Verstappen -Red Bull Racing, P3-

Max venía de un momento difícil, luego de su piñazo en Zandvoort. Cedió la butaca a Iwasa en FP1 y luego fue de menor a mayor con un RB22 que comenzó quedándole incómodo. Lo comenzó a encontrar en FP3, P3 +0.3s, aunque no le sirvió para brillar demasiado clasificando, fue P6 +0.3s. Su astucia, lo puso en P4 cuando las Ferrari se estorbaron entre ellas. Luego adelantó a un Leclerc complicado con la energía, para P3 y así iniciaría la segunda largada, tras el accidente de éste. Sorprendido por la fantástica largada de Colapinto, volvió a superarlo en 'la Roggia'. Pasó también a Gasly y luego, hasta adelantó a Russell para hacerse con el liderato.

Una vez estabilizada la carrera, intentó mantenerse cerca de los dos Mercedes y lo consiguió en gran medida, provocando que la 'pitlane office' plateada se preocupara. Entró en boxes con Antonelli -VSC v.28- para poner neumáticos y consiguió su un puesto en el podio. Gran demostración, con un coche que estaba para menos: "Nos costó un montón", declaró al final. Sigue 6° en el campeonato, con 127 puntos.

Perdedor: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, P2-

La lógica extrema 'ayrtonera' que señala que el segundo en un carrera es el primer perdedor, solo cobra sentido cuando existe una escuadra dominante y uno de sus dos pilotos desaprovecha las oportunidades, como lo hizo el inglés este fin de semana en Monza. Su compañero juvenil que tenía que estar 20s por detrás, luego de largar último, lo estaba superando en la v.18 y eso habla de un plan de carrera mal elaborado para neutralizarlo. Pero, también, de un piloto -e ingeniero- que no están aprovechando las ventajas que se les ofrece. Con todo, George recuperó la punta y mantuvo a raya a Kimi hasta que Stroll disparó un AS. La división de las estrategias de Mercedes, lo hizo quedarse en pista, pero su compañero regresó con medios nuevos y fue puesto a atacarlo con notable ventaja en las vueltas finales. La única chance de defensa, la jugó en la v.49 estirando el frenaje en la C1, tras lo cual, Antonelli se fue solo a la leca. Pero la diferencia de ritmo era tan grande, que volvió a la carga y lo pasó en el siguiente giro. "Estaba seguro que nos quedaríamos los dos en pista", respondió al pie del podio Russell, cuando le inquirieron sobre porqué no vio como opción cambiar las gomas durante el VSC.

Ganador: Pierre Gasly -Alpine F1 Team, P7-

Hacer la pole en el 'Templo de la Velocidad' con un coche del segundo pelotón suena tan impresionante, que parece mentira cada vez que uno vuelve a escribirlo. De esta hazaña de Pierre se hablará en todos los foros de la F1 durante mucho tiempo. Casi, que no hacía falta correr el domingo, después de eso. Era natural que el francés cediera, como cedió, con los coches de los 'cuatro grandes' que salieron a cazarlo cuando se apagó la luz del semáforo. Después, solo hizo con corrección todo lo que podía hacer y se llevó 6 puntos: "Claro que queríamos más, pero también hay que ser realistas y el resultado de hoy es probablemente el mejor que podíamos haber conseguido con lo que tenemos ahora mismo. Hay muchas cosas positivas que sacar y muchos recuerdos del fin de semana, que recordaré durante mucho tiempo. Analizaremos la carrera como equipo, nos llevaremos los puntos, que son tan valiosos para nuestra lucha por el Campeonato, y centraremos nuestra atención en el nuevo circuito de Madrid el próximo fin de semana.”

Perdedores: Audi Formule One Team -G. Bortoleto, P11; N. Hulkenberg, P12-

La marca alemana que entró el año pasado a la competición con motores Ferrari, no ha logrado agregarle un diferencial a su escuadra a partir de la UP propia con el nuevo reglamento de esta temporada. No es la velocidad lo que distingue a un Audi en las pistas de la F1, como no lo es tampoco la capacidad de reacción que dejan repetidamente a sus pilotos desarmados en las partidas, cuando el semáforo dice "¡Vamos!". Con dos largadas en una sola carrera, como ayer, el déficit se magnificó. Ninguno de sus pilotos tuvo una buena largada, ni en la primera ni en la reanudación. Bortoleto hizo un buen trabajo al mantener sus neumáticos medios durante toda la carrera, pero no pudo contener a Tsunoda en la lucha por el último punto. Hulkenberg tuvo un incidente con Lawson y terminó parando de nuevo, llegando a meta detrás de su compañero de equipo. En un día donde dos de los '4 Grandes' solo puntuaron con un coche, parecía haber una oportunidad para el equipo que -todavía- sigue por detrás de Haas, en P8, en el Campeonato de Constructores. Comunicaron que protestarán la P10 de Tsunoda, por no largar desde boxes tras causar un vuelta de formación extra.

Ganadores: Alpine F1 Team -P. Gasly, P7; F. Colapinto, P9-

Alpine se lleva de Monza uno de sus mejores recuerdos: la histórica pole position de Gasly. La primera y para el equipo y para el piloto. El equipo, que ha dado buenos pasos para salir del ominoso 10° lugar del Campeonato de Constructores pasado, sumó muy buenos puntos en la mitad inicial del calendario, haciendo muy buenas carreras los domingos. Era habitual escuchar a su líder Flavio Briatore decir: "Lo hacemos muy bien en las carreras, pero tenemos que mejorar el coche para la clasificación". Las actualizaciones de su 'staff' técnico estuvieron enfocadas en ese tópico y, vaya, si lo lograron.

Llevarse la P1 del 'Templo de la Velocidad', la que será la vuelta más rápida de todo el calendario, es la respuesta más contundente que se podía dar. Después, Gasly hizo lo que tenía que hacer y se colocó -con cierta facilidad- como el coche más rápido de los equipos del medio. Y Colapinto hizo lo que no tenía que hacer -despistarse-, pero en una muestra de recuperación mental, luego pegó un 'stint' antológico para volver de la P16 a la P9 y agregarle sus 2 a la buena suma de 8 puntos totales para la escuadra en el fin de semana. Siguen 6° con 62 y le descontaron 3 a Racing Bulls que lleva 75, delante suyo.

Perdedores: Aston Martin F1 Team -L. Stroll, DNF; F. Alonso, DNF-

Los problemas que parecían haber finalizado en Zandvoort que la versión B de su AMR26, regresaron con fuerza en Monza. Alonso partió desde el 'pit lane' después de que el equipo decidiera cambiar su unidad de potencia, pero tuvo que abandonar pronto por daños en el coche que se produjeron al irse afuera en la C7. Poco después, Lance Stroll tuvo que detenerse al costado por un posible problema hidráulico. El abandono del canadiense provocó la entrada del coche de seguridad virtual, mientras que el equipo no pudo sacar muchas conclusiones positivas de la ronda italiana. "Puede que este circuito no se adaptara a nuestro paquete, pero aprovecharemos los datos y las lecciones aprendidas y esperamos ser más competitivos en Madrid el próximo fin de semana”, señaló el director deportivo, Michael Krack.

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