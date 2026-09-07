Con la vuelta de Paredes, Boca está listo para enfrentar a Sao Paulo

El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, condujo este martes el último entrenamiento con vistas al partido ante Sao Paulo de Brasil en la Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con varios ausentes por lesión, habrá dos retornos importantes en la formación titular.

No estarán Ayrton Costa, desgarrado, ni Milton Delgado, también lesionado. Tampoco los que atraviesan un tiempo mucho más largo en su recuperación, como el paraguayo Adam Bareiro, el arquero Agustín Marchesín, el mediocampista Rodrigo Battaglia o el talentoso Tomás Aranda.

Pero la gran noticia de este lunes es el regreso del capitán, Leandro Paredes, quien había sufrido una molestia durante el choque contra Vélez, por Copa Argentina, y será titular en el partido de este martes.

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Paredes había sido reemplazado antes del final del partido del miércoles pasado contra Vélez, por los cuartos de final de la Copa Argentina que se definió por penales, debido a una molestia en el isquiotibial izquierdo, por el que ni siquiera sumó minutos en el encuentro del sábado último contra Gimnasia de Mendoza (2-2), aunque sí estuvo en el banco de suplentes.

El “Vasco” Arruabarrena volvió a incluirlo entre los titulares, junto a Santiago Ascacíbar –que regresaá también al equipo-, Tomás Belmonte y Alan Velasco, quien tuvo en Mendoza su mejor actuación desde que llegó a Boca el año pasado, con un gol y un taco previo a la asistencia para el segundo tanto.

Además, el DT cambiará a toda la defensa respecto de la utilizó ante Gimnasia de Mendoza: Leandro Lozano por Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo por Jorge Figal, el juvenil “Jagger” Herrera por Marco Pellegrino y Lautaro Blanco por Matías Satas serán las variantes en la última línea.

Y en el ataque, también modificará los nombres: el uruguayo Miguel Merentiel sustituirá al ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Sebastián Villa entrará por el juvenil Leonel Flores.

En consecuencia, el equipo titular de no mediar inconvenientes será con Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacíbar, Paredes, Belmonte, Velasco; Villa y Merentiel.