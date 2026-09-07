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La Bolsa de Comercio de Córdoba busca a los 10 Jóvenes Sobresalientes de 2026

Ya están abiertas las postulaciones para la 39.ª edición del tradicional Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”.

07/09/2026 | 13:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Jóvenes Sobresalientes 2026.

FOTO: Jóvenes Sobresalientes 2026.

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La Bolsa de Comercio de Córdoba abrió la convocatoria a la 39.ª edición del Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”, una iniciativa que, desde 1978, busca reconocer, visibilizar y poner en valor a jóvenes cordobeses que, a través de su esfuerzo, compromiso y trayectoria, realizan aportes significativos a nuestra comunidad.

Las postulaciones para la edición 2026 ya están abiertas y podrán realizarse desde el 7 de septiembre hasta el 30 de octubre inclusive.

A lo largo de sus casi cinco décadas de historia, el Certamen se consolidó como un espacio de reconocimiento al talento y al compromiso de una nueva generación de cordobeses. Más de 380 jóvenes han sido distinguidos desde el inicio de esta iniciativa, convirtiéndose en protagonistas de historias que inspiran y reflejan el potencial de Córdoba.

Reconocer el talento

El Certamen está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, nacidos en la provincia de Córdoba, que se destaquen por su trayectoria, sus logros o su aporte a la sociedad.

Uno de los principales rasgos distintivos de esta iniciativa es la diversidad de perfiles que reconoce. Las postulaciones pueden corresponder a jóvenes que se destaquen en diferentes ámbitos:

Desempeño académico.

Desempeño profesional.

Actuación deportiva.

Arte y Cultura.

Labor social.

Labor política.

Emprendedurismo.

Ejemplo de vida.

Cordobeses en el Exterior.

De esta manera, el Certamen busca detectar y difundir historias de jóvenes que, desde distintos caminos, disciplinas y realidades, contribuyen al crecimiento y desarrollo de Córdoba.

¿Cómo postular a un candidato?

Conoce los pasos, bases y condiciones, ingresando acá.

Acompañan el Certamen

El Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año 2026”: Autocity, Avales del Centro, Bancor, Cadena 3, El Doce, Grido, Osde, Prominente, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal.

Lectura rápida

¿Qué certamen abrió la Bolsa de Comercio de Córdoba? La 39.ª edición del Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”.

¿Quiénes pueden postularse? Jóvenes de entre 18 y 35 años, nacidos en la provincia de Córdoba.

¿Cuándo están abiertas las postulaciones? Desde el 7 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2026.

¿Cuántos jóvenes han sido reconocidos hasta ahora? Más de 380 jóvenes han sido distinguidos desde el inicio de la iniciativa.

¿Qué organizaciones acompañan el certamen? Autocity, Avales del Centro, Bancor, Cadena 3, entre otros.

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