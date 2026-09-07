La Bolsa de Comercio de Córdoba busca a los 10 Jóvenes Sobresalientes de 2026

La Bolsa de Comercio de Córdoba abrió la convocatoria a la 39.ª edición del Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”, una iniciativa que, desde 1978, busca reconocer, visibilizar y poner en valor a jóvenes cordobeses que, a través de su esfuerzo, compromiso y trayectoria, realizan aportes significativos a nuestra comunidad.

Las postulaciones para la edición 2026 ya están abiertas y podrán realizarse desde el 7 de septiembre hasta el 30 de octubre inclusive.

A lo largo de sus casi cinco décadas de historia, el Certamen se consolidó como un espacio de reconocimiento al talento y al compromiso de una nueva generación de cordobeses. Más de 380 jóvenes han sido distinguidos desde el inicio de esta iniciativa, convirtiéndose en protagonistas de historias que inspiran y reflejan el potencial de Córdoba.

Reconocer el talento

El Certamen está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, nacidos en la provincia de Córdoba, que se destaquen por su trayectoria, sus logros o su aporte a la sociedad.

Uno de los principales rasgos distintivos de esta iniciativa es la diversidad de perfiles que reconoce. Las postulaciones pueden corresponder a jóvenes que se destaquen en diferentes ámbitos:

Desempeño académico.

Desempeño profesional.

Actuación deportiva.

Arte y Cultura.

Labor social.

Labor política.

Emprendedurismo.

Ejemplo de vida.

Cordobeses en el Exterior.

De esta manera, el Certamen busca detectar y difundir historias de jóvenes que, desde distintos caminos, disciplinas y realidades, contribuyen al crecimiento y desarrollo de Córdoba.

¿Cómo postular a un candidato?

Conoce los pasos, bases y condiciones, ingresando acá .

Acompañan el Certamen

El Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año 2026”: Autocity, Avales del Centro, Bancor, Cadena 3, El Doce, Grido, Osde, Prominente, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal.