FOTO: El juicio por la muerte de Maradona avanza: testigos clave declaran este martes

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Este martes, dos testigos propuestos por el psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete imputados en el caso de la muerte de Diego Armando Maradona, comparecerán en el segundo juicio oral y público que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro.

Diego Olmedo, abogado defensor de Díaz, comentó a la Agencia Noticias Argentinas que los testigos son dos profesionales del área: el licenciado en adicciones Damián Barreiro y el sociólogo Ignacio O'Donnell.

"O'Donnell, que dirige centros de rehabilitación, ya había declarado como testigo en la fase de instrucción, mientras que Barreiro no había comparecido hasta ahora. Ambos aportarán su perspectiva sobre el proceso de internación, el funcionamiento de una clínica psiquiátrica, un centro de rehabilitación y una comunidad terapéutica", explicó Olmedo.

Con estas declaraciones, el juicio se aproxima a su fase final, donde se investigan los hechos en torno al supuesto homicidio simple con dolo eventual del reconocido futbolista argentino. Los testigos de las defensas se presentarán ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Los abogados de los acusados tienen plazo hasta el 22 de septiembre para presentar pruebas, y los alegatos comenzarán el 29 del mismo mes. Posteriormente, los imputados podrán realizar sus últimas declaraciones, con un veredicto que se espera para octubre.

Los acusados en este caso incluyen al neurocirujano y exmédico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.