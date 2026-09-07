Avances en el diálogo entre Rusia y Ucrania, según el enviado de EE. UU., Steve Witkoff

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, evaluó que se lograron "avances sustanciales" tras reunirse el fin de semana con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú y su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, en Kiev. Esta misión fue impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de facilitar "un diálogo adicional para poner fin" a la guerra.

Witkoff recordó que antes del viaje, las autoridades rusas y ucranianas "acordaron una política de no disparos de tres días para permitir que estas discusiones tuvieran lugar", en una publicación en la red X a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El enviado de EE. UU. mencionó que, junto con el yerno de Trump, Jared Kushner, y otros funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, se reunieron por separado con Putin y Zelenski "con el objeto de discutir las propuestas de cada lado con el otro".

En Kiev, "las delegaciones también fueron acompañadas por asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Alemania y Francia para colaborar en el camino a seguir", indicó Witkoff.

"Se lograron avances sustantivos, incluyendo movimiento en la programación de conversaciones trilaterales adicionales", remarcó el enviado especial.

"El presidente Trump -sostuvo Witkoff- está trabajando arduamente para detener las muertes y avanzar hacia una paz duradera y sólida".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, por su parte, afirmó que Rusia no descarta la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales sobre Ucrania.

"Respecto a la reanudación del formato trilateral, ayer escucharon las afirmaciones desde Kiev. El señor (Jared) Kushner hizo tales declaraciones. Nosotros tampoco descartamos la reanudación de este formato trilateral", afirmó Peskov durante una rueda de prensa oficial, según la agencia Xinhua.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió el sábado en el Kremlin con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, en un encuentro que duró un poco más de tres horas. El domingo, Witkoff y Kushner se reunieron en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Peskov describió el encuentro entre Putin y los enviados estadounidenses como "un pequeño paso hacia la paz". "Por supuesto, cualquier intento es más o menos efectivo; este es un pequeño paso hacia la paz", afirmó.

Asimismo, Peskov no descartó la posibilidad de otra conversación entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después del viaje de los enviados estadounidenses a Kiev, y afirmó que Rusia valora sumamente los esfuerzos para lograr la paz.

Delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia habían celebrado previamente dos rondas de conversaciones en Abu Dhabi el 23 y 24 de enero y el 4 y 5 de febrero, seguidas de una ronda más en Ginebra el 17 y 18 de febrero, en un esfuerzo por encontrar un camino hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Posteriormente, las negociaciones trilaterales se estancaron y han permanecido suspendidas.