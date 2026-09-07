Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 7 de septiembre

En Argentina, el dólar es un indicador clave que refleja la salud económica y la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero. Este lunes 7 de septiembre, las cotizaciones del dólar se presentan con importantes diferencias según su tipo. El dólar oficial, que se puede adquirir a través de entidades bancarias, tiene un valor de 1.530 pesos para la venta, mientras que para su compra se establece en 1.480 pesos.

En contraste, el dólar blue, que circula en el mercado informal, se sitúa en 1.540 pesos para la venta y 1.520 pesos para la compra. Esta diferencia palpable entre el oficial y el blue se debe a la continua búsqueda de los ciudadanos por acceder a divisas en un contexto de restricciones cambiarias.

Otro tipo de cambio relevante es el dólar mayorista, que hoy marca 1.508 pesos a la venta y 1.499 pesos a la compra, siendo este el tipo de cambio utilizado en operaciones comerciales por las grandes empresas.

Además, en el ámbito de la Bolsa, el dólar MEP (o dólar bolsa) se encuentra alrededor de 1.526,5 pesos para la venta y 1.524,9 pesos para la compra. Este tipo de cambio es utilizado para operaciones donde se adquiere y se vende la moneda a través de activos financieros.

Para quienes recurren al contado con liquidación, el valor se establece en 1.583,2 pesos a la venta y 1.582 pesos a la compra. Este método permite a los inversores sacar divisas fuera del país mediante la compra de acciones o bonos. Por su parte, el dólar cripto, es ofrecido a 1.582,86 pesos en el mercado de criptomonedas.

Finalmente, el dólar tarjeta se presenta como una opción para quienes viajan al exterior, marcando una compra a 1.924 pesos y una venta a 1.989 pesos. Este tipo de cambio se aplica a las compras realizadas con tarjetas en moneda extranjera.

Las variaciones en el precio del dólar son consecuencia de múltiples factores externos e internos. La incertidumbre política, la inflación elevada y la incertidumbre en el entorno internacional, como las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU., influyen en el comportamiento del tipo de cambio. Por eso, es fundamental que los ciudadanos comprendan bien estos movimientos para tomar decisiones informadas en sus finanzas personales.