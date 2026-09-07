Noah Lyles se retira de la temporada por lesión y se pierde un mitin de 150.000 dólares

FOTO: Noah Lyles dice que una lesión lo obliga a retirarse de un mitin con premios de 150.000 dólares

BUDAPEST, Hungría (AP) — El velocista Noah Lyles, campeón olímpico, ha decidido poner fin a su temporada por una lesión y no participará esta semana en los Ultimate Championships de atletismo, donde se ofrecen premios de 150.000 dólares para el primer lugar.

La lesión de Lyles, que afectó su isquiotibial izquierdo y lo obligó a detenerse durante la final de los 200 metros en los campeonatos nacionales de Estados Unidos en julio, lo llevó a revelar en sus redes sociales que tras esa carrera descubrió una "pequeña distensión" que ha reactivado otros problemas, dificultando su entrenamiento.

El nombre de Lyles no apareció en la lista de atletas inscritos que World Athletics publicó el lunes para este evento, que comenzará el viernes.

El atleta de 29 años, quien se consagró en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de París y es cuatro veces campeón mundial en los 200, era uno de los principales favoritos para brillar en los Ultimate Championships. Este evento reunirá a campeones mundiales y olímpicos de las dos últimas temporadas, junto con otros atletas destacados, para competir por una bolsa total de 10 millones de dólares.

A pesar de su ausencia en las competencias, Lyles ha confirmado que estará presente en Budapest en un rol de maestro de ceremonias y "asesor creativo". "Sigo pensando que será una competencia increíble y me emociona verla", comentó Lyles.

En los campeonatos nacionales, Lyles logró un tiempo de 9,79, el mejor del año en los 100 metros. El siguiente mejor tiempo fue registrado por el campeón olímpico Oblique Seville, de Jamaica, con 9,82 en sus campeonatos nacionales.

En cuanto a los 200 metros, la competencia contará con la participación del estadounidense Kenny Bednarek y Letsile Tebogo, de Botsuana, quien ganó el oro en París, una noche en la que Lyles finalizó tercero y reveló que había dado positivo por COVID-19.