Trump y Burnham dialogan sobre Malvinas, Ucrania y Medio Oriente en su primera conversación

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham, marcando el primer contacto directo entre ambos desde que el mandatario estadounidense puso en revisión la postura de Washington sobre la soberanía de las islas Malvinas.

Durante el diálogo, los líderes abordaron temas como la guerra en Ucrania, la situación en Medio Oriente y la economía. Burnham y Trump discutieron el conflicto ucraniano, mientras que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron por separado con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, según informó The Independent.

De acuerdo con Downing Street, ambos líderes coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un alto el fuego que prevenga más pérdidas de vidas tras una nueva ronda de negociaciones.

El primer ministro Burnham reiteró el apoyo del Reino Unido a Ucrania y a las recientes iniciativas de paz lideradas por Estados Unidos, según se detalla en un comunicado oficial.

Además, se discutió la situación en Medio Oriente, donde el primer ministro británico destacó el compromiso del Reino Unido de trabajar por la paz y la seguridad en la región. Burnham subrayó la importancia de la solución de dos Estados, la reapertura del estrecho de Ormuz y la garantía de que Irán no desarrolle armas nucleares.

Al inicio de la conversación, Burnham le deseó a Trump un feliz Día del Trabajo y destacó las recientes cifras de empleo en Estados Unidos.

Un portavoz de Downing Street indicó que Burnham resaltó los signos positivos de crecimiento dentro de la economía británica y que el primer ministro afirmó que el Gobierno estaba promoviendo una imagen más positiva del Reino Unido, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer.

Este diálogo telefónico cobra especial relevancia tras las declaraciones de Trump la semana pasada, en las que mencionó que estaba revisando la postura tradicional de Estados Unidos sobre las Malvinas. Al ser consultado sobre un posible cambio en la posición de Washington, el mandatario afirmó que "siempre revisa todas las posiciones", sin anunciar una decisión concreta en ese momento.