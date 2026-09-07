Día del Empleado de Comercio: los súper no abrirán y evalúan trasladar el asueto

El Día del Empleado de Comercio se conmemora cada 26 de septiembre. Este año cae sábado y, según lo establecido por la Ley 26.541, los grandes comercios, supermercados, hipermercados, shoppings, mayoristas y cadenas de indumentaria permanecerán cerrados.

La jornada tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para el sector mercantil. Reconoce el rol de los trabajadores de comercio, que no solo realizan tareas de venta, sino que también asesoran a los clientes y garantizan el funcionamiento diario del mercado.

Qué funcionará el 26 de septiembre

Los grandes establecimientos comerciales y las áreas administrativas del rubro no abrirán sus puertas. En cambio, algunos comercios de barrio podrían atender con normalidad, siempre que estén a cargo de sus dueños, familiares o empleados que acepten trabajar ese día.

Posible traslado del asueto

Como la fecha coincide con un fin de semana, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias negocian trasladar el descanso obligatorio al 28 de septiembre o al lunes previo. El objetivo es otorgar un fin de semana largo a los trabajadores. Hasta el momento no hay confirmación oficial.

Por qué se celebra el 26 de septiembre

La fecha se vincula con la sanción de la Ley 11.729, promulgada el 26 de septiembre de 1934. Esa norma modificó el Código de Comercio e incorporó derechos laborales para los empleados mercantiles, como licencias por enfermedad y accidentes, e indemnizaciones por despido. Décadas después, la Ley 26.541 formalizó el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio y estableció el descanso obligatorio para el sector.