Día del Empleado de Comercio: los súper no abrirán y evalúan trasladar el asueto
La jornada tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para el sector mercantil. Este año, cae durante un fin de semana.
07/09/2026 | 09:40Redacción Cadena 3
FOTO: Día del Empleado de Comercio.
El Día del Empleado de Comercio se conmemora cada 26 de septiembre. Este año cae sábado y, según lo establecido por la Ley 26.541, los grandes comercios, supermercados, hipermercados, shoppings, mayoristas y cadenas de indumentaria permanecerán cerrados.
La jornada tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para el sector mercantil. Reconoce el rol de los trabajadores de comercio, que no solo realizan tareas de venta, sino que también asesoran a los clientes y garantizan el funcionamiento diario del mercado.
Qué funcionará el 26 de septiembre
Los grandes establecimientos comerciales y las áreas administrativas del rubro no abrirán sus puertas. En cambio, algunos comercios de barrio podrían atender con normalidad, siempre que estén a cargo de sus dueños, familiares o empleados que acepten trabajar ese día.
Posible traslado del asueto
Como la fecha coincide con un fin de semana, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias negocian trasladar el descanso obligatorio al 28 de septiembre o al lunes previo. El objetivo es otorgar un fin de semana largo a los trabajadores. Hasta el momento no hay confirmación oficial.
Por qué se celebra el 26 de septiembre
La fecha se vincula con la sanción de la Ley 11.729, promulgada el 26 de septiembre de 1934. Esa norma modificó el Código de Comercio e incorporó derechos laborales para los empleados mercantiles, como licencias por enfermedad y accidentes, e indemnizaciones por despido. Décadas después, la Ley 26.541 formalizó el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio y estableció el descanso obligatorio para el sector.
Lectura rápida
¿Qué se conmemora el 26 de septiembre? El Día del Empleado de Comercio.
¿Quiénes se ven afectados por esta conmemoración? Los trabajadores de comercio y los grandes comercios, supermercados y shoppings.
¿Cuándo se celebra? Cada 26 de septiembre.
¿Dónde no abrirán los comercios? En los grandes establecimientos comerciales y áreas administrativas del rubro.
¿Por qué se celebra esta fecha? Se vincula con la sanción de la Ley 11.729 en 1934, que incorporó derechos laborales para empleados mercantiles.