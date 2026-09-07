Alto Alberdi: robaron una casa y se llevaron el cofre con las cenizas de una mujer
Había fallecido la semana pasada y su familia planeaba sepultarla junto a su esposo. Javier, su hijo, habló con Cadena 3 y apeló a la solidaridad para recuperar la urna de madera.
07/09/2026 | 10:00Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
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Cadena 3
Una familia de barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba, pidió ayuda para recuperar la urna con las cenizas de una mujer que murió la semana pasada y que fue sustraída durante un robo.
El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la vivienda de Javier, hijo de la mujer. Quienes ingresaron a la propiedad se llevaron distintos bienes y, entre ellos, un cofre de madera que contenía los restos. "Dentro de las cosas que se llevaron estaban las cenizas de mi mamá, recientemente fallecida", contó Javier a Cadena 3.
Según explicó, la familia tenía previsto sepultar la urna junto a los restos del esposo de la mujer. "Estuvieron enamorados toda la vida. Queríamos que terminara en paz, enterrada junto a su marido", expresó.
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Javier señaló que se trata de una urna común de madera, cerrada con un tornillo, y consideró que los autores del robo posiblemente la tomaron porque pensaron que contenía algún objeto de valor. "Apelamos a la buena voluntad de quienes se la llevaron. Imaginamos que probablemente la dejen en algún lado", afirmó.
"Estamos afligidos y con la necesidad de que todos podamos descansar en paz. Tenemos muchas ganas de recuperarla", agregó.
La familia solicitó que cualquier persona que encuentre el cofre o tenga información se comunique al teléfono 351-2685175.
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Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en barrio Alto Alberdi? Una familia pidió ayuda para recuperar una urna con las cenizas de una mujer que fue sustraída durante un robo.
¿Quién es la persona afectada? Javier, hijo de la mujer cuya urna fue robada, es quien solicita ayuda.
¿Cuándo sucedió el robo? El hecho ocurrió el viernes por la tarde.
¿Dónde sucedió el incidente? En la vivienda de Javier, en barrio Alto Alberdi, ciudad de Córdoba.
¿Cómo se llevó a cabo el robo? Los delincuentes ingresaron a la propiedad y se llevaron varios bienes, incluyendo un cofre con las cenizas.
¿Por qué es importante recuperar la urna? La familia desea sepultar las cenizas junto a los restos del esposo de la mujer, quien estuvo enamorado de ella toda la vida.