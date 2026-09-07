Alemania transforma planta automotriz en fábrica de armas tras acuerdo con empresas

FOTO: Los autos dejarán paso a las armas en una fábrica de Alemania.

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) — La salida de una conocida marca de automóviles de la planta de Osnabrück dará paso en Alemania a una fábrica de armas, informaron medios internacionales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Esto será posible gracias a que el estado de Baja Sajonia, el Grupo VW, la empresa israelí de defensa Rafael y el inversor Aurelius Capital firmaron un acuerdo a tal efecto este lunes, según un comunicado de prensa.

El ministro-presidente de Baja Sajonia, Olaf Lies, afirmó que con este acuerdo, cuyos detalles se negociarán en los próximos meses, su Gobierno abre una auténtica oportunidad industrial para Osnabrück, según un informe del sitio dw.

"Alemania y Europa deben fortalecer sus capacidades y ser más independientes. Baja Sajonia quiere contribuir a que esto se traduzca en valor añadido y empleo seguro", subrayó Lies.

Tras el cese de la producción de automóviles en 2027, la planta se convertirá gradualmente en un centro de excelencia para soluciones de seguridad y defensa, según el plan.

Se estipuló que Aurelius, como accionista mayoritario, adquirirá Volkswagen Osnabrück GmbH junto con el estado de Baja Sajonia, con una participación minoritaria.

El futuro de los empleados

El objetivo económico de la transacción es asegurar el futuro a largo plazo de la planta y, según el comité de empresa, la solución que se está barajando ofrece un futuro para casi 1.400 de los 1.800 empleados actuales.

De acuerdo con VW, la plantilla de Osnabrück desempeñará un papel fundamental en la puesta en marcha de la producción y la industrialización del nuevo centro.

El CEO de VW, Oliver Blume, lo describió como un paso importante hacia un nuevo futuro industrial para la planta.

La empresa israelí de defensa Rafael produce sistemas de defensa aérea, misiles guiados y equipos de guerra electrónica y es conocida principalmente por fabricar la "Cúpula de Hierro", que Israel utiliza para combatir misiles, misiles de crucero y drones.

"Hoy establecemos una alianza industrial a largo plazo con nuestros socios alemanes con el objetivo de garantizar que la tecnología se produzca íntegramente en Alemania para proteger a Alemania y a Europa", declaró el director ejecutivo de Rafael, Joav Tourgeman.

El acuerdo aún no es una venta definitiva, pero sienta las bases para los próximos pasos: “Estos incluyen la definición de las responsabilidades futuras, la estructura económica y organizativa, y la preparación para la posible transición”, se indicó.

La transacción está sujeta a acuerdos finales, las aprobaciones necesarias de los organismos pertinentes y la revisión regulatoria, de todo lo cual se proporcionarán detalles tan pronto como se disponga de resultados fiables, según los involucrados.

La especialidad de la firma Rafael

Rafael produce además el sistema "Iron Beam", un arma láser para usar contra objetivos aéreos, también suministra el sistema de protección activa Trophy, que puede destruir misiles entrantes y granadas antitanque.

La empresa remonta sus orígenes a un centro de investigación del ejército israelí fundado en 1948.

Entre los clientes de la planta automotriz se encontraban, además de Volkswagen, BMW, Renault, Jaguar, Kia y Mercedes-Benz.

La planta tuvo otros cambios en años anteriores ya que sirvió, como queda aclarado, a diferentes marcas, según los detalles del informe que brinda el mencionado sitio alemán.

Agencia NA