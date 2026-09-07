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Central-Newell's: cinco personas fueron detectadas por Tribuna Segura y hubo un detenido por un robo

El operativo desplegado en el Gigante de Arroyito se desarrolló con normalidad y permitió identificar a una persona con pedido de captura, otra de paradero y tres con restricciones de admisión. Además, la Policía recuperó banderas sustraídas en un puesto ubicado en las inmediaciones.

07/09/2026 | 10:57Redacción Cadena 3 Rosario

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Seguridad en el Gigante de Arroyito.

FOTO: Seguridad en el Gigante de Arroyito.

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El clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s, disputado este domingo en el Gigante de Arroyito, terminó sin hechos de violencia vinculados al desarrollo del partido. Según el balance del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el operativo se desarrolló de acuerdo con lo previsto y el sistema Tribuna Segura permitió detectar a cinco personas.

Entre los identificados había una persona con pedido de captura, otra con pedido de paradero y tres que tenían restricciones de admisión. El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, destacó el trabajo de la Unidad Regional II de Policía y la coordinación con la Municipalidad de Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El funcionario también confirmó un robo de banderas en un puesto ubicado en las inmediaciones, aunque a distancia del estadio. Según explicó, varias personas descendieron de motos y sustrajeron mercadería, pero fueron aprehendidas luego del seguimiento realizado mediante las cámaras del 911 y el sistema Lince.

En cuanto al traslado del plantel de Newell’s, Velázquez señaló que los hinchas se concentraron frente a Bella Vista y acompañaron al micro hasta Presidente Perón y Circunvalación. Desde allí, los simpatizantes se desconcentraron, mientras que el colectivo continuó su recorrido por Circunvalación con custodia policial y sin inconvenientes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el clásico rosarino? El partido entre Rosario Central y Newell’s se disputó sin hechos de violencia.

¿Quién destacó el operativo de seguridad? Gustavo Velázquez, coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El clásico se disputó este domingo.

¿Dónde se realizó el partido? En el Gigante de Arroyito.

¿Cómo se manejó la seguridad durante el evento? Se utilizó el sistema Tribuna Segura y se coordinó con la Municipalidad de Rosario.

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