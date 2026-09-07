Central-Newell's: cinco personas fueron detectadas por Tribuna Segura y hubo un detenido por un robo

El clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s, disputado este domingo en el Gigante de Arroyito, terminó sin hechos de violencia vinculados al desarrollo del partido. Según el balance del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el operativo se desarrolló de acuerdo con lo previsto y el sistema Tribuna Segura permitió detectar a cinco personas.

Entre los identificados había una persona con pedido de captura, otra con pedido de paradero y tres que tenían restricciones de admisión. El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, destacó el trabajo de la Unidad Regional II de Policía y la coordinación con la Municipalidad de Rosario.

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El funcionario también confirmó un robo de banderas en un puesto ubicado en las inmediaciones, aunque a distancia del estadio. Según explicó, varias personas descendieron de motos y sustrajeron mercadería, pero fueron aprehendidas luego del seguimiento realizado mediante las cámaras del 911 y el sistema Lince.

En cuanto al traslado del plantel de Newell’s, Velázquez señaló que los hinchas se concentraron frente a Bella Vista y acompañaron al micro hasta Presidente Perón y Circunvalación. Desde allí, los simpatizantes se desconcentraron, mientras que el colectivo continuó su recorrido por Circunvalación con custodia policial y sin inconvenientes.