San Juan: se revelaron cómo fueron los minutos previos a que el helicóptero se estrellara

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) – Un reciente informe preliminar de la Junta de Seguridad en el Transporte ha revelado los detalles sobre los momentos previos al trágico accidente del helicóptero ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, que resultó en la muerte de siete efectivos.

A más de un mes del siniestro, la JST indicó que el Bell 412EP, matrícula LV-KGR, despegó el miércoles 29 de julio al mediodía desde el Aeroclub San Juan, ubicado en Pocito, con destino a San Agustín de Valle Fértil, donde los ocupantes iban a participar en las tareas de combate de incendios forestales que afectaban la región.

El informe confirma que 84 minutos después del despegue, la aeronave impactó contra el terreno. Sin embargo, todavía no se han esclarecido las causas del accidente ni los motivos que llevaron a la caída de la aeronave.

De acuerdo con la información publicada por el medio Tiempo San Juan, antes del impacto final, el helicóptero sufrió dos colisiones contra formaciones rocosas de distintas alturas.

Como consecuencia de estos impactos, el helicóptero se desintegró en varias partes, dispersando los restos sobre un área de aproximadamente 30 metros cuadrados.

Se ha confirmado que tanto las condiciones técnicas de la aeronave como las habilitaciones del piloto estaban en regla, y el helicóptero recibía el mantenimiento adecuado conforme a lo estipulado por el fabricante.

El análisis de la caja negra, que fue encontrada con daños severos cerca de la aeronave, se considera clave para determinar la causa del accidente.

Las víctimas

Las víctimas fatales fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Heredia era el máximo responsable del área de Protección Civil de la provincia y coordinaba las acciones ante emergencias. Videla ocupaba el cargo de subjefe de la Policía sanjuanina y contaba con una amplia trayectoria en la fuerza. Por su parte, Castro y Carbajal lideraban áreas fundamentales de Bomberos y participaban activamente en operativos de respuesta ante incendios.

El piloto Valenzuela formaba parte del equipo encargado de operar el Bell 412, mientras que Bosch y Aimetta eran parte de la Agencia Federal de Emergencias.