FOTO: Bronquitis: síntomas, causas y tratamiento de la enfermedad que afectó a Mirtha Legrand

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La reconocida actriz y conductora Mirtha Legrand fue hospitalizada debido a un cuadro de bronquitis, una inflamación del revestimiento de los bronquios. Esta condición puede manifestarse de forma repentina, siendo aguda, o desarrollarse gradualmente, en cuyo caso se clasifica como crónica.

De acuerdo con un informe de Mayo Clinic al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la bronquitis aguda generalmente es provocada por un resfriado o alguna otra infección respiratoria. Es una afección común, también conocida como catarro de pecho, que suele mejorar en un plazo de una semana a diez días sin dejar efectos duraderos, aunque la tos podría persistir durante algunas semanas.

Por otro lado, la bronquitis crónica es una afección más grave, caracterizada por una irritación o inflamación constante de los bronquios, a menudo relacionada con el consumo de tabaco. Las personas que experimentan episodios recurrentes de bronquitis pueden estar sufriendo de bronquitis crónica, que requiere atención médica y forma parte de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).

Los síntomas

En el caso de la bronquitis aguda, los síntomas pueden incluir:

Tos.

Producción de mucosidad (esputo) que puede ser transparente, blanca, gris amarillenta o verde; en raras ocasiones, puede contener manchas de sangre.

Dolor de garganta.

Dolor de cabeza leve y malestar corporal.

Fiebre ligera y escalofríos.

Fatiga.

Molestias en el pecho.

Dificultad para respirar y sibilancias.

Aunque los síntomas suelen mejorar en una semana, es posible que la tos persista durante varias semanas. En el caso de la bronquitis crónica, los signos y síntomas pueden incluir:

Tos productiva.

Producción de mucosidad.

Fatiga.

Molestias en el pecho.

Dificultad para respirar.

La bronquitis crónica se define generalmente como una tos productiva que persiste durante al menos tres meses y que ocurre durante al menos dos años consecutivos. Las personas con bronquitis crónica pueden experimentar períodos en los que sus síntomas empeoran.

Es crucial consultar a un médico si la tos se acompaña de fiebre superior a 38 grados, si hay presencia de sangre, o si se experimenta sibilancias o dificultad para respirar que empeora. Otros síntomas graves incluyen palidez, letargo, labios o lechos ungueales azulados, y dificultad para pensar con claridad.

Las causas

Generalmente, la bronquitis aguda es provocada por virus, en su mayoría los mismos que causan resfriados y gripe. Estos virus son altamente contagiosos y se propagan de persona a persona a través de las gotas que se generan al toser, estornudar o hablar. Los antibióticos no son efectivos contra los virus, por lo que no se recomiendan para el tratamiento de la bronquitis aguda.

Los virus pueden también transmitirse al tocar objetos infectados y luego tocarse la cara. En cuanto a la bronquitis crónica, la causa más común es el tabaquismo. La contaminación del aire y la exposición a sustancias tóxicas en el entorno laboral también pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad.

Los factores de riesgo para desarrollar bronquitis incluyen:

El humo del cigarrillo: Tanto los fumadores como aquellos que conviven con ellos tienen mayor riesgo de bronquitis aguda y crónica.

Baja resistencia: Puede ser consecuencia de enfermedades agudas o crónicas que debilitan el sistema inmunológico. Adultos mayores, bebés y niños pequeños son más propensos a infecciones.

Exposición a irritantes laborales: Trabajar cerca de irritantes pulmonares, como granos o productos químicos, aumenta el riesgo de bronquitis.

Reflujo gástrico: Los episodios recurrentes de acidez pueden irritar la garganta y predisponer a la bronquitis.

Agencia NA