FOTO: Nueva suspensión en el juicio de Pity Álvarez: la defensa recusa a los jueces y al fiscal

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) – La audiencia de juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 volvió a suspenderse este lunes luego de que la defensa del acusado solicitara recusar a los tres jueces y al fiscal que llevan adelante el debate oral y público.

Luego de la última suspensión que se produjo en el juicio debido a la descompensación del músico, que debió ser internado en el Hospital Fernández, este lunes se había reactivado la audiencia, pero un fuerte cruce determinó de nuevo su suspensión.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que la defensa del "Pity" Álvarez, representada por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, pidieron recusar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, además del fiscal Sandro Abraldes.

Con el artista presente en la sala, la audiencia comenzó con el nuevo planteo solicitado por la defensa para suspender el debate: "Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate", sostuvo Baños.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el fiscal rechazó la solicitud al afirmar que lo planteado por los abogados "no son hechos nuevos", sino un intento de volver a discutir la capacidad del músico para afrontar el proceso.

El Tribunal se reunió y tras varios minutos de deliberación, el juez Goerner anunció que se resolvió rechazar los planteos de la defensa y continuar con el juicio.

Se espera que en las próximas 48 horas se resuelva la recusación pedida por la defensa para determinar si el debate contra el artista por el crimen ocurrido años atrás continuará o no.