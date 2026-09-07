Nueva suspensión en el juicio de Pity Álvarez: la defensa recusa a los jueces y al fiscal
El juicio contra el músico se detuvo tras un cruce entre la defensa y el tribunal. Se había reactivado luego de su descompensación, pero la defensa pidió la recusación de los jueces y del fiscal.
FOTO: Nueva suspensión en el juicio de Pity Álvarez: la defensa recusa a los jueces y al fiscal
Buenos Aires, 7 septiembre (NA) – La audiencia de juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 volvió a suspenderse este lunes luego de que la defensa del acusado solicitara recusar a los tres jueces y al fiscal que llevan adelante el debate oral y público.
Luego de la última suspensión que se produjo en el juicio debido a la descompensación del músico, que debió ser internado en el Hospital Fernández, este lunes se había reactivado la audiencia, pero un fuerte cruce determinó de nuevo su suspensión.
Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que la defensa del "Pity" Álvarez, representada por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, pidieron recusar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, además del fiscal Sandro Abraldes.
Con el artista presente en la sala, la audiencia comenzó con el nuevo planteo solicitado por la defensa para suspender el debate: "Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate", sostuvo Baños.
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el fiscal rechazó la solicitud al afirmar que lo planteado por los abogados "no son hechos nuevos", sino un intento de volver a discutir la capacidad del músico para afrontar el proceso.
El Tribunal se reunió y tras varios minutos de deliberación, el juez Goerner anunció que se resolvió rechazar los planteos de la defensa y continuar con el juicio.
Se espera que en las próximas 48 horas se resuelva la recusación pedida por la defensa para determinar si el debate contra el artista por el crimen ocurrido años atrás continuará o no.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué sucedió con el juicio de Pity Álvarez?
Se suspendió nuevamente tras la defensa del músico que pidió la recusación de los jueces y del fiscal.
¿Por qué se había suspendido anteriormente?
La audiencia se había suspendido debido a una descompensación de Pity Álvarez, que requirió internación.
¿Quiénes son los abogados de Pity?
Los abogados de la defensa son Sebastián Queijeiro y Javier Baños.
¿Qué alegó el fiscal respecto a la solicitud de la defensa?
El fiscal argumentó que los hechos planteados por la defensa no son nuevos y no justifican una suspensión.
¿Cuándo se espera una decisión sobre la recusación?
Se espera que en 48 horas se resuelva la recusación presentada por la defensa.
[Fuente: Noticias Argentinas]