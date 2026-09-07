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Con sumo hermetismo, Barrelier amplió su indagatoria por el femicidio de Agostina Vega

El fiscal Raúl Garzón evitó dar detalles tras la audiencia y afirmó que se trató de “un paso procesal más”. La presentación ocurrió luego de que el acusado cambiara de abogado.

07/09/2026 | 13:00Redacción Cadena 3

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Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina. (Facebook)

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Claudio Gabriel Barrelier, detenido en la cárcel de Cruz del Eje e imputado como supuesto autor del femicidio de Agostina Vega, amplió este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

Tras la audiencia, el fiscal habló brevemente con la prensa, aunque no brindó precisiones sobre el contenido de la exposición del acusado. "Es un paso procesal más", se limitó a señalar Garzón, sin confirmar si Barrelier aportó información nueva, mencionó a otras personas o respondió preguntas vinculadas con la investigación.

La ampliación se produjo después de que el imputado reemplazara a su defensa oficial y designara como abogado al penalista Carlos Argüello. Ese cambio había generado expectativas sobre un posible giro en su estrategia judicial.

Antes de la audiencia, fuentes vinculadas con la nueva defensa habían dejado trascender, en estricto off the record, que Barrelier asumiría que podría recibir una condena a prisión perpetua en un eventual juicio, pero que no estaría dispuesto a afrontar ese destino en soledad.

/Inicio Código Embebido/

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"Solo no me voy", habría sido la frase transmitida a su abogado. Según esas versiones, el acusado podía aportar nombres de personas que le habrían prometido asistencia, incluso económica, y que luego no habrían cumplido.

Sin embargo, luego de la ampliación indagatoria no hubo confirmación oficial de que Barrelier haya avanzado en ese sentido. Tampoco se informó si sus manifestaciones motivarán nuevas medidas investigativas.

La expectativa alrededor de su declaración también se relaciona con los antecedentes del acusado. Barrelier trabajó en la Municipalidad de Córdoba pese a contar con antecedentes penales y su incorporación había sido asociada políticamente con Ricardo Moreno, dirigente vinculado con el Concejo Deliberante. Su trayectoria también aparece atravesada por contactos con barras bravas y problemas relacionados con las drogas.

Por el momento, cualquier posible derivación política o incorporación de terceros a la causa permanece en el terreno de las versiones. La Fiscalía no reveló el contenido de la declaración ni anunció nuevas imputaciones.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Quién es Claudio Gabriel Barrelier? Es un detenido por el femicidio de Agostina Vega en Cruz del Eje.

¿Qué hará Barrelier el lunes? Ampliará su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

¿Por qué cambió su defensa? Designó al abogado penalista Carlos Argüello como su nuevo representante legal.

¿Qué espera Barrelier en su declaración? Revelar nombres de personas que le hicieron promesas incumplidas.

¿Cuál es el impacto de su posible declaración? Podría generar incertidumbre sobre otros actores políticos y sociales.

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