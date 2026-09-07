La Ciudad inicia la formación de sus primeros agentes penitenciarios en el ISSP

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La Ciudad comenzó a capacitar a sus primeros agentes penitenciarios, en el marco de la creación de una nueva fuerza de seguridad destinada a la custodia de detenidos en alcaidías, como parte del sistema integral de "seguridad" porteño.

Los primeros 120 aspirantes a formar parte del "Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad", establecido a finales del año pasado, han iniciado su formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

De acuerdo con un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, estos aspirantes están cursando la Tecnicatura Superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, que les permitirá obtener el título de oficial penitenciario.

Este es un paso significativo en la implementación del Servicio Penitenciario porteño, que representa un avance en las políticas de seguridad pública y en la autonomía de la Ciudad, dos aspectos centrales de la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

"Mal día para los delincuentes. Cada uno de los agentes del Nuevo Servicio Penitenciario en la Ciudad tendrá en sus manos la responsabilidad de que los delincuentes estén donde corresponde: tras las rejas. Son una amenaza para la sociedad y no vamos a permitir que les arruinen la vida a los porteños de bien. Ley y orden", afirmó Jorge Macri.

Cómo fue el acto

En la ceremonia de apertura de clases en el ISSP, estuvieron presentes Jorge Macri, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; los ministros de Seguridad y de Justicia, Horacio Giménez y Gabino Tapia; los secretarios de Seguridad y de Justicia, Maximiliano Piñeiro y Francisco Quintana, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta.

Los ingresantes son hombres y mujeres de entre 18 y 29 años, quienes debieron completar la educación secundaria y superar todas las etapas del proceso de selección y admisión. En el ISSP también se forman los agentes de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Bomberos.

La capacitación consiste en un primer año de estudios con régimen de internado que permitirá a los cadetes graduarse como "oficiales penitenciarios" y un segundo año en el que asistirán una vez por semana para finalizar la tecnicatura.

"Por primera vez en la historia la Ciudad va a poder custodiar a sus detenidos con una fuerza de seguridad penitenciaria profesional y moderna. Los agentes van a contar con herramientas tecnológicas y con la formación de calidad que brinda el Instituto Superior de Seguridad Pública, uno de los mejores de la región. El orden público y la tranquilidad de los porteños son una prioridad para esta gestión", declaró el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.

La tecnicatura ofrece una formación integral para el desempeño profesional de los futuros agentes. Esta incluye conocimientos teóricos y herramientas prácticas relacionadas con la seguridad, la custodia y la prevención y gestión de riesgos, además de abarcar contenidos sobre derechos humanos, mediación y resolución de conflictos, comunicación y desescalada, uso racional y proporcional de la fuerza y reintegración social, así como el respeto por la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad.

La Legislatura porteña aprobó en noviembre de 2025 la ley 6.923, que estableció la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social: un hito en el ámbito penitenciario de la Ciudad, junto con el traslado de presos del penal de Villa Devoto a Marcos Paz.

El nuevo sistema penitenciario porteño contará con una Alcaidía Central cuya construcción está en marcha en un terreno en Villa Soldati, en la intersección de la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora. Este complejo, que abarcará una superficie de 42 mil m2, tendrá capacidad para más de 500 personas y alojará a detenidos por orden de la Justicia local de la Ciudad.

Sus celdas estarán reforzadas y, en el exterior, habrá un doble alambrado perimetral y un sistema de videovigilancia con cámaras-sensores. Este nuevo sistema permitirá liberar espacios en las comisarías y a los agentes de calle, fortaleciendo el sistema de seguridad integral de la Ciudad de principio a fin.

Agencia NA