Tras anularse el juicio por el crimen de Hilda Zoia, piden apartar a la fiscal y a la jueza

FOTO: Romina Ledesma y Cristián Ríos están detenidos por el crimen de Hilda Zoia.

La defensa de Romina Paola Ledesma y Cristian Luis Ríos reclamó su inmediata libertad después de que la Cámara 6ª del Crimen de Córdoba anulara la elevación a juicio por el asesinato de Hilda Luisa Zoia, ocurrido el 24 de agosto de 2024 en Oncativo.

La abogada Julieta García Gómez manifestó a Cadena 3 su conformidad con la anulación de la acusación, pero cuestionó que sus defendidos continúen privados de la libertad y que la investigación regrese a manos de la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies.

"Estamos conformes con que se haya anulado esta acusación, que roza la fantasía y no resiste el sentido común, pero muy disconformes con que no les hayan otorgado la libertad", afirmó.

Ledesma permanece bajo prisión domiciliaria, mientras que Ríos lleva alrededor de 18 meses alojado en la cárcel de Bouwer.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Por qué se anuló la elevación a juicio

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 6ª Nominación declaró nula la notificación al querellante particular del sobreseimiento de Emilio Exequiel Ybañez.

El tribunal cuestionó que un defensor público hubiera sido designado para representar a la querella después de intervenir como defensor de dos imputados en la misma causa. Según los camaristas, esa situación dejó a los familiares de Zoia sin un asesoramiento procesal independiente.

Como consecuencia, también quedaron anulados la requisitoria de elevación a juicio contra Ledesma y Ríos y el dictado de prisión preventiva de este último. Sin embargo, la Cámara mantuvo vigente su detención y rechazó los pedidos de libertad formulados por la defensa.

García Gómez sostuvo que la irregularidad demuestra que la familia de la víctima no habría sido informada correctamente sobre el avance del expediente ni sobre el sobreseimiento de Ybañez.

"Los familiares de Hilda se enteraron por los medios, un día antes del juicio, de que Ybañez estaba sobreseído. Todo da cuenta de un desconocimiento de lo que estaba sucediendo en la causa y eso es reprochable a los representantes del Poder Judicial", señaló.

La nulidad de la notificación impide que el sobreseimiento de Ybañez adquiera firmeza. Por esa razón, sus declaraciones tampoco pueden ser valoradas como las de un testigo definitivamente ajeno a la investigación, condición bajo la cual habían sido utilizadas para sostener la acusación contra Ledesma y Ríos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El reclamo contra la fiscal y la jueza

La causa regresará a la Fiscalía de Instrucción y Competencia Múltiple de Río Segundo. García Gómez cuestionó esa decisión porque se trata de la misma fiscalía que había solicitado el sobreseimiento de Ybañez y promovido la acusación ahora anulada.

La letrada, junto con su colega Agustina Trento, solicitó el apartamiento de la fiscal Baulies y de la jueza de Control María Licia del Valle Tulián. Según explicó, los pedidos de recusación se fundamentan en una supuesta "enemistad manifiesta" y en dudas sobre la imparcialidad de ambas funcionarias.

"Creemos que existen serios indicios de que no son imparciales, ya que su actuación quedó puesta en tela de juicio. Estamos hablando de negligencia grave y mal desempeño", expresó García Gómez. Se trata de cuestionamientos formulados por la defensa que todavía deben ser resueltos por los órganos correspondientes.

La abogada indicó que Baulies y Tulián podrían aceptar voluntariamente las recusaciones. Si se opusieran, el planteo contra la fiscal deberá ser analizado por la Fiscalía General, mientras que la situación de la jueza quedaría en manos de la Cámara de Acusación.

La defensa también solicitó una reunión con el fiscal General de Córdoba para exponer las presuntas irregularidades detectadas durante la investigación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La prueba genética que modificó el caso

La investigación había determinado que el ADN de Ybañez se encontraba en material biológico hallado sobre el cuerpo de Zoia. El hombre confesó inicialmente el crimen, pero después se retractó y aseguró que Ledesma y Ríos lo habían obligado bajo amenaza a ingresar en la vivienda y dejar sus rastros genéticos.

La Fiscalía consideró verosímil esa segunda declaración y solicitó su sobreseimiento. A partir de su relato, la acusación se dirigió contra la pareja.

Antes del comienzo del debate, las defensoras consiguieron que se cotejaran muestras biológicas encontradas debajo de las uñas de la víctima. Según García Gómez, el análisis determinó que también pertenecían a Ybañez.

La letrada sostuvo que ese resultado contradice la versión brindada por el hombre y remarcó que no existen pruebas genéticas que vinculen a Ledesma o Ríos con el homicidio.

Tras la nulidad resuelta por la Cámara, el sobreseimiento de Ybañez deberá volver a ser discutido. Mientras tanto, continúa en libertad y su eventual detención deberá ser evaluada dentro de la investigación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La situación de los acusados

García Gómez afirmó que la situación procesal de Ríos es especialmente preocupante. La Cámara anuló su prisión preventiva, pero consideró que recuperó vigencia el decreto de detención dictado el 10 de marzo de 2025.

"Tenemos una persona detenida con un decreto de detención, a la espera de una nueva indagatoria y sin saber por qué hecho, porque la acusación por la cual estaba preso fue anulada", cuestionó.

La defensa ofreció una fianza e incluso propuso que Ríos continuara el proceso bajo prisión domiciliaria, pero los planteos fueron rechazados.

En el caso de Ledesma, García Gómez indicó que lleva más de dos años privada de la libertad y que la prórroga de su prisión preventiva había sido concedida para realizar un juicio que finalmente quedó sin efecto. Por ese motivo, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia.

Las defensoras también preparan una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la prolongación de las detenciones.

"Cada día que Romina y Cristian continúan detenidos se agravan las violaciones a sus derechos fundamentales. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquier ciudadano de Córdoba", advirtió García Gómez.

La causa deberá regresar ahora a la etapa de instrucción para corregir las nulidades, revisar la situación de Ybañez y definir qué imputación, si corresponde, puede sostenerse contra Ledesma y Ríos. Mientras tanto, ambos permanecerán privados de la libertad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.