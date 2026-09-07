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Crearon un dispositivo para que las banderas flameen sin enredarse ni romperse

El sistema fue desarrollado por el CEO de Aralt, Sebastián Galván, y se coloca dentro del dobladillo sin usar motores ni energía. Se comercializa en municipios, escuelas, empresas y clubes y permite reducir la frecuencia de los recambios.

07/09/2026 | 15:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Inventaron un dispositivo para que la bandera no se arrugue y esté flameando todo el tiempo.

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Sebastián Galván, fundador de Aralt, creó junto con su equipo un dispositivo que permite mantener las banderas desplegadas y flameando, incluso cuando no hay viento suficiente. El sistema evita que el paño se enrede en la driza o se enganche en el mástil, dos problemas que suelen provocar su deterioro.

"Veía que las banderas argentinas estaban enredadas y, en algunos casos, rotas porque se enganchaban en la driza de izamiento. Me daba tristeza porque soy un enamorado de la bandera nacional y de todo lo que representa", contó Galván a Cadena 3.

El mecanismo consiste en un filamento segmentado de fibra de carbono que se introduce en el dobladillo superior de la bandera. Queda completamente oculto, no requiere motores ni energía y puede utilizarse en paños de diferentes tamaños.

"Hace que la bandera esté desplegada y que, en mástiles de 12, 18 o 20 metros, pueda ondear con el viento. De esa manera, no se enreda ni se engancha y permanece flameando", explicó.

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El diseño surgió después de numerosas pruebas con distintos materiales, debido a que debía resistir la exposición permanente a la lluvia, el granizo y el viento. Los primeros prototipos funcionaban como un bastidor que mantenía rígido todo el paño, pero eso impedía doblarlo y le quitaba naturalidad cuando no había viento.

La solución fue colocar una varilla segmentada que ocupa entre el 45% y el 60% de la parte superior. Así, una porción de la bandera permanece libre y conserva su movimiento natural.

Galván aseguró que no proviene de la industria textil ni tiene formación como ingeniero o diseñador industrial. Se definió como autodidacta y destacó el acompañamiento de familiares y amigos durante el desarrollo.

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"Todo fue esfuerzo y trabajo. Después de cumplir con mi empleo en relación de dependencia, seguíamos trabajando en el proyecto", relató. También resaltó el aporte de familiares vinculados al rubro textil y de su amigo Lucio, a quien consideró una pieza fundamental del emprendimiento.

Actualmente, Aralt provee sus banderas a municipios bonaerenses, escuelas, empresas privadas, clubes de barrio y entidades deportivas. Además, recibió consultas desde otras provincias y evalúa la posibilidad de exportar el dispositivo.

Aunque el sistema incorpora un valor adicional al producto, Galván afirmó que permite reducir considerablemente la frecuencia de los recambios. Según explicó, una bandera de aproximadamente cinco metros que antes debía reemplazarse cada tres o cuatro semanas puede permanecer en condiciones entre 90 y 120 días con el dispositivo.

El nombre Aralt combina "AR", por Argentina, y "alt", en referencia a lo alto. La denominación nació durante un viaje de Galván con su esposa, mientras buscaban una palabra que vinculara al emprendimiento con la imagen de la bandera argentina elevada y desplegada.

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Entrevista de Guillermo López.

Lectura rápida

¿Quién creó el dispositivo para banderas? Sebastián Galván, fundador de Aralt, junto con su equipo.

¿Qué problema soluciona el dispositivo? Mantiene las banderas desplegadas y flameando, evitando que se enreden o enganchen.

¿Cómo funciona el mecanismo? Consiste en un filamento segmentado de fibra de carbono que se coloca en el dobladillo superior de la bandera.

¿A quiénes provee Aralt sus banderas? A municipios bonaerenses, escuelas, empresas privadas, clubes de barrio y entidades deportivas.

¿Cuál es el beneficio principal del dispositivo? Reduce la frecuencia de recambios de las banderas, que pueden durar entre 90 y 120 días.

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