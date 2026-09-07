Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, el panorama cambiario en Argentina presenta diversas cotizaciones del dólar. El dólar oficial se sitúa en 1.530 pesos para la venta, con una compra de 1.480 pesos. Este tipo de cambio, regulado por el Banco Central, es el más utilizado para operaciones en el comercio formal, aunque no es el único utilizado por los argentinos.

Por otro lado, el dólar blue se comercializa a 1.540 pesos en la venta y 1.520 para la compra. Este tipo de cambio informal, que se opera en un mercado paralelo, ha ido aumentando en respuesta a la creciente demanda y la incertidumbre económica, convirtiéndose en una referencia clave para muchos argentinos y pequeñas empresas.

En la misma línea, el dólar mayorista se encuentra en 1.508 pesos en la venta, siendo el tipo de cambio utilizado principalmente por entidades bancarias y empresas, mientras que el dólar bolsa o MEP (mediación de efectividad de pagos) se sitúa en 1.525.3 pesos para la venta y 1.516.9 para la compra. Este mecanismo permite a los inversores hacerse de dólares mediante la compra y venta de bonos.

Una de las opciones más mencionadas en el ámbito financiero es el dólar contado con liquidación (CCL), que cotiza a 1583.2 pesos para la venta. Este tipo de cambio permite que los inversores transfieran capital al exterior, aunque suele tener un costo más elevado que el blue y el oficial.

Además, el dólar cripto se ofrece a 1.577.99 pesos, representando una opción que ha cobrado popularidad entre quienes buscan diversificar sus ahorros en un contexto donde la volatilidad del peso argentino es constante. La innovación en criptoactivos ha abierto otro frente en el mercado cambiario, aunque con riesgos asociados.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se utiliza para gastos en moneda extranjera, tiene un valor de 1.989 pesos para la venta. Este tipo de cambio ha sido objeto de modificaciones en los últimos meses, buscando regular el uso de tarjetas en el exterior.

Las cotizaciones del dólar son muy sensibles a factores económicos, políticos y sociales. La inflación creciente, la incertidumbre sobre las políticas fiscales, y la inestabilidad global impactan de lleno en el tipo de cambio. El control que ejerce el Banco Central sobre el dólar oficial también influye fuertemente en el costo de otros tipos de cambio, como el blue.