Robo tipo "piraña" de indumentaria de Central: los persiguieron y terminaron detenidos

Dos personas fueron detenidas este domingo, horas después del robo tipo “piraña” que había quedado registrado en video en Bulevar Rondeau, donde un grupo de delincuentes atacó a vendedores de banderas y escapó con parte de la mercadería.

El procedimiento policial se inició luego de que se alertara sobre dos hombres que circulaban en una motocicleta negra sin dominio visible por la zona de Génova y avenida Sabin. Según el parte, ambos vestían prendas de Newell’s y eran buscados por su presunta participación en distintos ilícitos.

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Cuando los agentes intentaron identificarlos, los sospechosos hicieron caso omiso a la orden de detenerse y aceleraron la marcha. Tras un seguimiento controlado, sobre el viaducto de Bulevar Avellaneda la motocicleta realizó una maniobra e impactó contra el espejo retrovisor de un patrullero, provocando la caída de sus ocupantes.

Los dos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 16ª. Uno de ellos, de 27 años, fue llevado al Hospital Provincial por traumatismos y una herida cortante, mientras que el otro, de 17, fue atendido en el lugar. La Policía secuestró una Honda XR 150 cc sin dominio y ambos quedaron a disposición de la Justicia.