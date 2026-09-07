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Robo tipo "piraña" de indumentaria de Central: los persiguieron y terminaron detenidos

El hecho ocurrió en Boulevar Rondeau y quedó registrado en un video; los sospechosos fueron interceptados luego de una fuga en motocicleta.

07/09/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario

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El robo ocurrió en la previa del clásico rosarino.

FOTO: El robo ocurrió en la previa del clásico rosarino.

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Dos personas fueron detenidas este domingo, horas después del robo tipo “piraña” que había quedado registrado en video en Bulevar Rondeau, donde un grupo de delincuentes atacó a vendedores de banderas y escapó con parte de la mercadería.

El procedimiento policial se inició luego de que se alertara sobre dos hombres que circulaban en una motocicleta negra sin dominio visible por la zona de Génova y avenida Sabin. Según el parte, ambos vestían prendas de Newell’s y eran buscados por su presunta participación en distintos ilícitos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuando los agentes intentaron identificarlos, los sospechosos hicieron caso omiso a la orden de detenerse y aceleraron la marcha. Tras un seguimiento controlado, sobre el viaducto de Bulevar Avellaneda la motocicleta realizó una maniobra e impactó contra el espejo retrovisor de un patrullero, provocando la caída de sus ocupantes.

Los dos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 16ª. Uno de ellos, de 27 años, fue llevado al Hospital Provincial por traumatismos y una herida cortante, mientras que el otro, de 17, fue atendido en el lugar. La Policía secuestró una Honda XR 150 cc sin dominio y ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el domingo? Dos personas fueron detenidas tras un procedimiento policial por posibles ilícitos.

¿Quiénes fueron detenidos? Dos hombres, uno de 27 años y otro de 17 años, que circulaban en una moto.

¿Dónde sucedió el incidente? En la zona de Génova y avenida Sabin, y luego en el viaducto de bulevar Avellaneda.

¿Cómo se desarrolló la detención? Los motociclistas no se detuvieron ante la señal de la policía, lo que llevó a un seguimiento controlado.

¿Por qué fueron aprehendidos? Por posible hecho delictivo, desobediencia y daño policial tras impactar contra un móvil policial.

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