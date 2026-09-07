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Accidente en Panamericana: tres carriles afectados tras choque en Vicente López

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 14, en Vicente López, mano a provincia.

07/09/2026 | 06:59Redacción Cadena 3

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Accidente en Panamericana: tres carriles afectados tras choque en Vicente López

FOTO: Accidente en Panamericana: tres carriles afectados tras choque en Vicente López

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En la mañana de este lunes, un accidente vehicular tuvo lugar en la Autopista Panamericana, específicamente en el tramo que corresponde a Vicente López, en dirección hacia la provincia de Buenos Aires. El incidente, que involucró a dos automóviles, se produjo en el kilómetro 14 de la mencionada autopista.

Como resultado del choque, se reportaron dos personas heridas, lo que ha generado un impacto significativo en el tráfico de la zona. Actualmente, tres carriles se encuentran reducidos debido a las tareas de asistencia y remoción de los vehículos implicados en el siniestro.

Las autoridades están trabajando para restablecer la normalidad en la circulación, mientras que se recomienda a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternativas. Esta noticia se encuentra en desarrollo y se brindarán más detalles a medida que se disponga de información adicional.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Panamericana?
Un accidente vehicular involucrando dos autos.

¿Dónde tuvo lugar el choque?
En la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 14 en Vicente López.

¿Cuándo sucedió el incidente?
En la mañana del lunes 7 de septiembre de 2026.

¿Cuántos carriles están afectados?
Actualmente, tres carriles se encuentran reducidos.

¿Hay heridos?
Se reportan dos personas heridas debido al choque.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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