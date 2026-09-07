El silencio como protagonista en la historia de la lengua española

Toda cultura deja huellas en sus voces, pero también en sus silencios. Aprender a leerlos es descubrir otra manera de mirar el pasado. ¿Por qué unas sociedades enseñan a callar y otras premian la palabra? ¿Cómo han cambiado los significados del silencio a lo largo del tiempo? ¿Qué nos dicen sobre una época sus formas de guardar un secreto, ejercer el poder, censurar, rezar, amar, protestar o escuchar?

A través de gestos, costumbres, episodios y expresiones de nuestro pasado, este libro sigue el rastro del silencio en el mundo hispánico y reconstruye una historia fascinante que enlaza la Edad Media con las redes sociales, los monasterios con los parlamentos, la literatura con la conversación cotidiana: un recorrido lleno de hallazgos que demuestra que callar nunca ha supuesto un vacío, sino un modo de construir relaciones, expresar valores y entender el mundo.

Lola Pons convierte la historia de la lengua en un apasionante relato de las personas y de las sociedades que la han hablado. El dedo en los labios descubre una dimensión inesperada de nuestra cultura y nos invita a comprender que una lengua no solo conserva las palabras de quienes la hablan, sino también la memoria de sus silencios.