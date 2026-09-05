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La Feria del Libro Jurídico se prepara para recibir a expertos y estudiantes en UBA

Del 8 al 10 de septiembre, la Facultad de Derecho de la UBA albergará la Feria del Libro Jurídico, con editoriales y mesas de debate sobre temas relevantes del derecho.

05/09/2026 | 11:13Redacción Cadena 3

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La feria funcionará de 14 a 20 los días 8, 9 y 10 de septiembre.

FOTO: La feria funcionará de 14 a 20 los días 8, 9 y 10 de septiembre.

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Buenos Aires, 4 septiembre (NA) - La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se convertirá en el punto de encuentro del 8 al 10 de septiembre para la Feria del Libro Jurídico, un evento que reunirá a editoriales especializadas, profesionales, estudiantes y al público interesado en diversas áreas del derecho.

La organización de este evento está a cargo de la Facultad de Derecho de la UBA, junto con la Comisión del Libro Jurídico de la Cámara Argentina del Libro (CAL). La feria abrirá sus puertas de 14 a 20 y contará con la participación de 17 sellos editoriales. Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar novedades y obras clásicas relacionadas con el derecho, además de acceder a catálogos y materiales útiles para el estudio y la consulta profesional.

Entre las editoriales presentes se encuentran Ediciones Didot, elDial.com, Praxis Jurídica Ediciones, Rubinzal-Culzoni, Siglo XXI, Eudeba, Erreius, Ediar, Thomson Reuters-La Ley, Marcial Pons, Biblos, ConTexto, Noveduc, Jusbaires, Ediciones DyD, Editores del Sur y EDICON.

La agenda de la feria incluye tres mesas de debate que abordarán temas de actualidad jurídica. La primera, programada para el martes 8 a las 17, se centrará en el Régimen Penal Juvenil y discutirá la reforma de la legislación sobre derecho penal juvenil que comenzó a regir en septiembre. Este panel contará con la participación de Vanesa Ferrazzuolo, Emilio García Méndez, Enzo Finocchiaro y Mariano Lema, moderados por Florencia Abramzon.

El miércoles 9 a las 18, se llevará a cabo la mesa sobre Modernización laboral, donde Mario Ackerman, Carlos Alberto Toselli y Claudio Virgili compartirán sus análisis, moderados por Gustavo Segú. Este encuentro explorará los cambios recientes y las oportunidades y desafíos que presenta la transformación del ámbito laboral.

La programación concluirá el jueves 10 a las 18 con la mesa titulada Género y derecho en la actualidad, que discutirá la relevancia de la perspectiva de género en el sistema jurídico. Las expositoras Diana Maffía, Marisa Herrera, Julieta Di Corletto y Deborah Daich compartirán sus perspectivas, moderadas por Aluminé Moreno.

La feria se presenta como un espacio de encuentro entre el mundo editorial y el ámbito jurídico, ofreciendo acceso a bibliografía especializada y promoviendo debates sobre algunas de las principales cuestiones que hoy afectan al derecho.

Lectura rápida

¿Qué es la Feria del Libro Jurídico?
Es un evento que reúne editoriales y profesionales del derecho en la Facultad de Derecho de la UBA.

¿Cuándo se llevará a cabo?
Se realizará del 8 al 10 de septiembre de 2026.

¿Dónde se realiza?
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

¿Qué actividades incluye?
Habrá exposiciones de libros y mesas de debate sobre temas actuales del derecho.

¿Quiénes participan?
Se presentarán 17 editoriales y destacados profesionales del ámbito jurídico.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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