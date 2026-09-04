Mario Montalbetti es galardonado con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2026

FOTO: Mario Montalbetti es autor de obras como Fin desierto, Llantos elíseos, Cinco segundos de horizonte, Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano.

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) - El escritor peruano Mario Montalbetti ha sido designado como el ganador del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2026, uno de los galardones más importantes de la literatura latinoamericana, otorgado anualmente por la Universidad de Talca, en Chile. El jurado internacional decidió por unanimidad premiar al poeta, lingüista y ensayista en la vigésimo quinta edición de este prestigioso reconocimiento.

En el acta del fallo, se fundamentó la elección en "la calidad, originalidad y consistencia" de la obra de Montalbetti, destacando además "la relevancia e influencia de su producción intelectual" en el ámbito de la literatura y cultura iberoamericanas. Se valoró su contribución al desarrollo de la literatura contemporánea, su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, y el impacto de su trabajo en el patrimonio cultural de la región.

El jurado estuvo encabezado por la escritora chilena Diamela Eltit, quien recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2018. También formaron parte del jurado Christopher Domínguez Michael (México), Andrés Ferrada Aguilar (Chile), Eva Valero (España) y Florencia Garramuño (Argentina). Eltit subrayó que, al evaluar una obra, "lo más importante siempre es la obra, cómo está estructurada, dónde apunta y el reconocimiento que adquiere a nivel internacional".

Una vida dedicada a las letras

Montalbetti, nacido en Lima en 1953, se ha consolidado como una de las voces más relevantes de la poesía peruana contemporánea. Su trayectoria abarca tanto la creación literaria como la investigación académica en el campo del lenguaje, manteniendo un diálogo constante con la filosofía. Actualmente, es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y posee un doctorado en Lingüística del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Su primer libro, Perro negro, 31 poemas, fue publicado en 1978. Desde entonces, ha lanzado obras como Fin desierto, Llantos elíseos, Cinco segundos de horizonte, Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano, Notas para un seminario sobre Foucault y Simio meditando (ante una lata oxidada de aceite de oliva). Además, ha desarrollado una notable producción ensayística relacionada con la poesía y el lenguaje.

La exploración de los límites del lenguaje es un tema central en su obra. "La poesía tiene que ver con encontrarle sinsentido al sentido", expresó Montalbetti en una entrevista con la agencia EFE, explicando su visión de una escritura que trasciende la mera transmisión de contenidos y cuestiona las posibilidades y límites del lenguaje.

Al recibir la noticia del galardón, el escritor manifestó su satisfacción por unirse a la lista de autores premiados y agradeció a la Universidad de Talca, al jurado y a los escritores e intelectuales chilenos con quienes ha mantenido un vínculo durante años.

Este premio, creado en 2001 en homenaje al escritor chileno José Donoso, reconoce las trayectorias sobresalientes en poesía, narrativa, teatro y ensayo de autores provenientes de América Latina, España y Portugal. Montalbetti recibirá una medalla y una suma de 50.000 dólares. Entre los laureados en años anteriores se encuentran la peruana Carmen Ollé, Mariana Enriquez, Lina Meruane, Samanta Schweblin y Cristina Rivera Garza.