Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 5 de septiembre
Este sábado 5 de septiembre, Santa Fe presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9° y 17°. La humedad se mantiene en un 68%, ideal para disfrutar del aire libre.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.
Ahora
Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.78 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.
El clima hoy sábado 5 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1 m/s. La humedad se mantendrá en un 68%, lo que puede generar una sensación de frescura durante la mañana. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas variadas. Para el domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 13°, con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 2° y 15°, manteniendo el cielo claro. Para el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 19°, también con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 22°, continuando con condiciones de cielo despejado.