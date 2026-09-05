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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, Córdoba presentará un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 5° y 17°. La humedad será del 53% y el viento soplará débilmente desde el noroeste.

05/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico para el sábado 5 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 11°. La sensación térmica es de 10°, con una humedad del 53%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.55 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Las condiciones serán mayormente soleadas, sin probabilidades de lluvias. El viento se mantendrá suave, contribuyendo a un ambiente agradable durante el día. La humedad, en torno al 53%, permitirá disfrutar de un clima templado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con temperaturas variadas. Para el domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 15°, con algunas nubes. El lunes 7, el clima se mantendrá despejado, con mínimas de 4° y máximas de 15°. El martes 8, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando mínimas de 7° y máximas de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, también con cielo despejado. El jueves 10, se prevé un leve aumento, con mínimas de 12° y máximas de 24°, aunque se anticipan nubes cubriendo el cielo.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera para hoy?
Se anticipa un día soleado con temperaturas entre 5° y 17°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 11° con una sensación térmica de 10°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se prevén temperaturas entre 2° y 24°, con días soleados y algunas nubes.

¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 53%.

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