Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 5 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 58%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para este sábado 5 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un día agradable y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán variados. Para el domingo 6 de septiembre, se anticipa un cielo nublado con temperaturas que oscilarán entre 9° y 15°. El lunes 7 de septiembre, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas de 6° a 22°. El martes 8 de septiembre, se espera un día similar, con mínimas de 10° y máximas de 24°. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, las temperaturas aumentarán, alcanzando mínimas de 13° y máximas de 27°.