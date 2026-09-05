Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 5 de septiembre

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El clima hoy sábado 5 de septiembre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.Las condiciones actuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indican uncon una temperatura de. La sensación térmica es de, con una humedad dely una visibilidad de. El viento sopla adesde el sur, con una presión atmosférica dePara hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será óptima. El viento, aunque leve, contribuirá a una sensación de frescura en las horas de la mañana.Los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima dey una máxima decon cielo despejado. Para el lunes 7, se espera una mínima dey una máxima decon algunas nubes. El martes 8, la mínima será dey la máxima decon cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9, se pronostica una mínima dey una máxima de, también con cielo despejado.