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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un día con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5° y 13°. Ideal para actividades al aire libre.

05/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico para el sábado 5 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indican un cielo despejado con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 47% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1018 hPa.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de y una máxima de 13°. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será óptima. El viento, aunque leve, contribuirá a una sensación de frescura en las horas de la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de y una máxima de 11° con cielo despejado. Para el lunes 7, se espera una mínima de y una máxima de 13° con algunas nubes. El martes 8, la mínima será de y la máxima de 13° con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 9, se pronostica una mínima de 10° y una máxima de 17°, también con cielo despejado.

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