Sarmiento se impuso ante Estudiantes de Río Cuarto y logró un triunfo vital para la permanencia

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- Sarmiento de Junín logró una victoria fundamental al imponerse 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido disputado como visitante, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

Este encuentro fue crucial en la lucha por la permanencia, ya que ambos equipos buscaban sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Los goles que definieron el partido fueron anotados por Gonzalo Maffini, en propia puerta, a los seis minutos del primer tiempo, y por Junior Marabel a los 26 minutos del segundo tiempo.

El primer tanto llegó rápidamente, cuando Sarmiento inició la jugada con un remate desde la mitad de la cancha. Luego, Junior Marabel centró al área, y el capitán de Estudiantes, Gonzalo Maffini, intentó despejar con la mano, pero terminó anotando un gol en contra que puso el marcador 1-0 a favor de la visita. A pesar de la ventaja, el equipo de Junín no se sintió cómodo, ya que el local generó dos situaciones de peligro durante la primera parte.

Por su parte, Estudiantes intentó reaccionar con algunas aproximaciones, destacándose los remates de Matías Valenti, Gabriel Alanís y Mauro Valiente, pero no lograron convertir sus oportunidades en goles.

En la segunda mitad, Sarmiento encontró un nuevo gol a los 26 minutos. Tras una falta dentro del área sobre Julián Mavilla, el árbitro sancionó un penal que Junior Marabel ejecutó con éxito, estableciendo el 2-0 definitivo.

A pesar de los intentos finales de Estudiantes por descontar, el equipo local no logró superar la sólida defensa de Sarmiento, que mantuvo la ventaja hasta el final. Con este resultado, el equipo de Junín acumuló tres puntos muy valiosos en su búsqueda por la permanencia y se posiciona en el tercer lugar de la Zona B con 12 puntos, mientras que el conjunto cordobés quedó en el decimotercer puesto con solo seis unidades y una victoria en el torneo.