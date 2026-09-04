Fórmula 1: Colapinto 11°, Russell supera a Leclerc y Antonelli en la segunda sesión del GP de Italia

George Russell fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza -5.793 mts.-, con Charles Leclerc de Ferrari intercalado entre los pilotos de Mercedes y Kimi Antonelli tercero. Franco Colapinto fue 11° con Alpine.

El argentino, que trabajó primero con sus neumáticos duros y luego en series cortas y largas con los blandos, quedó a 1.060s de Russell. También tuvo un despiste y no quedó conforme porque esperaba una evolución mayor de su coche. "Dimos un paso para atrás, los cambios que hicimos no nos ayudaron, el auto se sentía suelto; pero vamos a estudiar todo para mejorarlo", dijo al final. Dejando la sensación que tiene confianza en una mejoría. Su compañero Pierre Gasly hizo su primera tanda, tras ceder la butaca en FP1, y quedó 13° a 1.214s.

Adelante, Russell marcó un tiempo de 1m 22.559s, lo que le permitió aventajar en 0.120s al Ferrari de Leclerc, mientras que Antonelli, que saldrá desde la última posición de la parrilla tras un cambio de motor, quedó a tan solo 0.021s.

Los 22 pilotos habituales volvieron a la acción en la FP2 después de que Max Verstappen, Pierre Gasly, Alex Albon y Sergio Pérez se perdieran la primera sesión de una hora, ya que sus asientos fueron ocupados por pilotos debutantes de F1.

Cuando el semáforo al final del pit lane se puso en verde a las 16:00 hora local, la mayoría de los pilotos salieron inmediatamente a pista, equipados con una combinación de neumáticos Pirelli medios y duros.

Tras los primeros 10 minutos, Antonelli lideraba con un tiempo de 1m 23.417s, con tan solo 0.055s de diferencia entre el italiano, su compañero de equipo Russell y Leclerc. El piloto de Ferrari se había salido brevemente de la pista en la primera chicane tras bloquear los frenos.

Leclerc quedó 2°, metido entre los dos hombres de Mercedes en el viernes de ensayos de Monza con la Ferrari

Mientras tanto, Verstappen se quejaba de la falta de carga aerodinámica en su Red Bull, entrando en boxes para que le cambiaran el alerón delantero, antes de marcar un tiempo que solo le valió la octava posición con el neumático medio.

Los coches circulaban muy cerca unos de otros intentando aprovechar el rebufo. Lando Norris estuvo a punto de sufrir un accidente en la primera chicane y acabó en la hierba en la zona de frenada después de que Lance Stroll se desviara hacia la trazada ideal. El vigente campeón del mundo comentó: "Es peligroso".

Antonelli fue uno de los primeros pilotos en montar neumáticos blandos, pero el líder del Campeonato de Pilotos abortó su primer intento tras encontrarse con tráfico en la Parabolica. Su segundo intento fue mejor, convirtiéndose Antonelli en el primer piloto en bajar de 1m 23s con un tiempo de 1m 22.700s.

Russell también abortó su primer stint con neumáticos blandos para entrar en boxes y ajustar el alerón delantero, pero de vuelta a la velocidad máxima y cerca de la mitad de la tanda, el británico rebajó ligeramente el tiempo de referencia a 1m 22.686s.

Esto dejó al dúo de Mercedes con más de siete décimas de ventaja sobre el resto de los competidores, quienes pronto comenzaron a concentrarse en sus propias simulaciones de clasificación.

Leclerc repitió su buen rendimiento de la FP1 marcando el mejor tiempo, 1m 22.679s, antes de que Russell lo superara con un 1m 22.559s.

El tiempo de Russell se mantuvo imbatido hasta la bandera a cuadros, lo que le permitió distanciarse de Leclerc, quien sufrió un trompo en la segunda chicane en los últimos 10 minutos, pero se reincorporó sin problemas.

Antonelli terminó tercero tras quejarse de subviraje. Norris, Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bull), Ollie Bearman (Haas), Verstappen y Yuki Tsunoda (Racing Bull) completaron el top 10.

Franco Colapinto (Alpine) terminó undécimo tras una salida de pista a alta velocidad en la chicane Ascari. Le siguieron Liam Lawson (Red Bull), Nico Hulkenberg (Audi), el segundo Alpine de Gasly y Gabriel Bortoleto, quien tuvo que abandonar la carrera por un problema de motor.

Los compañeros de equipo de Williams, Albon y Carlos Sainz, fueron 16º y 17º, respectivamente, mientras que Esteban Ocon (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), los Cadillac de Pérez y Valtteri Bottas, y el Aston Martin de Stroll completaron la clasificación.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com. Edición y redacción de Marcelo Cammisa