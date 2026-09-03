Neymar Jr. cargó contra su propio club: “El peor césped que Santos ha tenido”

FOTO: Neymar Jr. no quedó conforme con el campo de juego presentado por el Santos.

El delantero Neymar Jr. no se guardó sus críticas hacia la administración de su propio club, el Santos de Brasil, señalando que el campo de juego estaba "lleno de pozos", lo que provocó un mayor riesgo de lesiones para los jugadores.

El futbolista utilizó la ironía al referirse al "excelente trabajo" realizado en el césped, que resultó ser irregular y dificultó el rendimiento durante el partido.

En el encuentro disputado en el estadio Urbano Caldeira, ubicado en el barrio de Vila Belmiro, el Santos no logró recuperarse tras una dura derrota en el partido de ida, donde perdió 3-0, y terminó empatando sin goles, lo que lo dejó fuera de la Copa de Brasil 2026.

Poco más de un año y medio después de su regreso al Santos, donde inició su carrera profesional y se destacó a nivel mundial antes de unirse al Barcelona, Neymar Jr. expresó su descontento por la condición del terreno de juego.

El icónico delantero, que fue campeón en los Juegos Olímpicos de Río 2016, mencionó que el campo del partido del pasado miércoles era "el peor que Vila Belmiro ha tenido".

Según sus declaraciones, el césped estaba "lleno de pozos" tras haber sido compactado el día anterior. En tono irónico, comentó: "Es increíble que, además de jugar contra el adversario, juguemos contra el césped".

Además, Neymar destacó que la mala calidad del césped obligaba a los jugadores a realizar "más fuerza" con las piernas para arrancar y detenerse, ya que el terreno era "irregular". Afirmó que "no fue casualidad que tres jugadores sintieran molestias en el primer tiempo".

Su compañero Arthur Melo, también exjugador del Barcelona y con paso por Juventus y Liverpool, respaldó sus declaraciones, calificando el campo como "el peor que ha visto".

"Neymar tiene razón al señalarlo; esto expone al atleta y puede provocar lesiones", sentenció el mediocampista, quien tuvo un destacado final en la Copa Libertadores 2017 con Grêmio de Porto Alegre.