El presidente de Colombia refuerza la seguridad de la Corte Suprema tras amenazas a magistrados

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella declaró el jueves que se implementarán medidas de seguridad adicionales para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras recibir alertas sobre amenazas dirigidas a ellos. En un comunicado, el mandatario enfatizó que "una amenaza contra un juez o una intimidación contra un magistrado es una agresión contra la justicia misma".

El presidente subrayó que el gobierno está comprometido a proteger la vida de los magistrados y no escatimará esfuerzos para garantizar su seguridad. Esta declaración se produjo después de que Iván Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema, informara a los medios sobre situaciones que podrían poner en riesgo la seguridad de los magistrados y de miembros de la Procuraduría, aunque no reveló detalles específicos.

La Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad judicial en Colombia y tiene la responsabilidad de investigar a funcionarios con fuero especial, incluyendo al presidente, así como a congresistas, ministros y gobernadores. Este papel crucial la convierte en un blanco potencial para amenazas.

Además, la prensa local reportó que un procurador delegado ante la Corte recibió un aviso sobre un vidrio roto en su oficina, aparentemente causado por un disparo. Este incidente ha generado preocupación sobre la seguridad de los funcionarios judiciales en el país.

Lenis también hizo hincapié en que "ningún funcionario judicial" debe enfrentar amenazas o presiones por el ejercicio de sus funciones. Hizo un llamado a las autoridades para que se lleven a cabo investigaciones que aclaren los hechos y garanticen la seguridad de los magistrados.

En su intervención, De la Espriella indicó que tanto la policía como la Unidad Nacional de Protección, que se encarga de los esquemas de seguridad, están en proceso de reforzar la protección para el alto tribunal, asegurando que estos esfuerzos son fundamentales para el funcionamiento de la justicia en Colombia.