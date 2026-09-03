Wisin lanza "La Universidad del Perreo" para rendir homenaje al reggaetón

CIUDAD DE MÉXICO — El jueves, Wisin presentó "La Universidad del Perreo", un álbum que celebra los inicios del reggaetón. En una entrevista, el músico puertorriqueño explicó que su intención va más allá de la música, buscando también fomentar la educación cultural.

La noticia de la "universidad" sorprendió a muchos fans y medios, que inicialmente pensaron que se trataría de una institución educativa real. Las expectativas crecieron cuando Wisin invitó a sus seguidores a matricularse, obteniendo 2 millones de inscripciones en el sitio web de la universidad, que presenta un escudo con un libro abierto, una clave de Sol y una pareja bailando perreo, acompañado de la frase "Perreum et Scientia".

"Se convirtió en algo mucho más grande de lo que en un momento se pensó", comentó Wisin en una videollamada con The Associated Press.

El sitio web del proyecto ofrece "cátedras de ritmo aplicado, historia del reggaetón y epistemología del flow". Aunque puede parecer una broma, Wisin tiene planes de impartir clases a través de videos sobre el reggaetón, la música urbana y el perreo. "Es importante conocer la historia de todos los géneros, incluyendo el urbano, que ha sido menospreciado, pero que hoy es una industria millonaria", añadió.

Lectura rápida ¿Qué es "La Universidad del Perreo"?

Es un álbum de Wisin que rinde homenaje al reggaetón y busca educar sobre su historia y cultura. ¿Cuándo se lanzó?

El álbum fue lanzado el jueves, 3 de septiembre de 2026. ¿Quiénes participan en el proyecto?

Artistas como Ivy Queen y El Bogueto son parte del álbum, junto a otros reguetoneros. ¿Cuál es el objetivo de la universidad?

El objetivo es ofrecer educación cultural sobre el reggaetón y su evolución en la industria musical. ¿Cómo se inscribieron los seguidores?

Más de 2 millones de fans se inscribieron en el sitio de la universidad al lanzamiento del álbum.

Además, Wisin planea compartir contenido sobre producción, composición y el negocio de la música con los inscritos. "Comenzaremos con videos que expliquen mis letras para que personas de otros países entiendan la jerga y vocabulario de Puerto Rico", detalló.

El artista también manifestó su deseo de realizar una gira con el álbum y abrir oportunidades a jóvenes para unirse a su sello discográfico. Entre las colaboraciones destaca Ivy Queen, quien participa en el tema "Hasta abajo", donde se les ve en un aula antes de desatar el perreo en una pista de baile.

Wisin reconoció a Ivy Queen como una pionera del reggaetón que ha paved the way para artistas como Karol G y Becky G. "Era indispensable que estuviera, ya que inició el movimiento femenino en el género urbano", expresó.

En su álbum, Wisin también incluye a nuevas generaciones como El Bogueto, y hace un guiño a sus raíces con temas que evocan sonidos retro. "Espero que a la gente le guste y que les recuerde momentos significativos de su juventud", concluyó.

El álbum resalta la madurez del reggaetón, que ya cuenta con reconocimiento en universidades como Yale y la UNAM, y ahora es homenajeado con Daddy Yankee como Persona del Año de los Latin Grammy.

"Es un líder en la industria y le envío mis felicitaciones", finalizó Wisin.