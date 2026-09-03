En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Desaparecido en La Plata: joven entregó su CV para trabajar en Córdoba

Una comerciante se presentó en una comisaría para señalar que el muchacho concurrió a su local el martes, a fin de dejarle un CV con sus datos personales.

03/09/2026 | 15:30Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Desaparecido en La Plata: joven entregó su CV para trabajar en Córdoba

FOTO: Desaparecido en La Plata: joven entregó su CV para trabajar en Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- Una mujer denunció este jueves que Mariano Martínez, el joven de 21 años que permanece desaparecido desde el lunes cuando se retiró de la Universidad Nacional de La Plata y no regresó a su hogar en Berazategui, le entregó su curriculum vitae para trabajar en un supermercado de Córdoba.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la comerciante se presentó en una comisaría para señalar que el muchacho concurrió a su local el martes, a fin de dejarle un CV con sus datos personales.

"Ella se dio cuenta que se trataba de este chico y se acercó a la comisaría, donde va a prestar testimonio", consignaron en diálogo con NA.

Además, se conoció una imagen de Martínez que estaría en Córdoba y los padres relataron que la recibieron por parte de los efectivos de la DDI.

Las cámaras de seguridad de la ciudad de Punta Lara registraron al joven caminando por la zona de la avenida Almirante Brown y luego se dirigió hacia una parada de la Línea 275 de colectivo.

Mientras subía a la unidad, cerca de las 14.35, le mandó un mensaje a su hermano en el que le informaba cuál era la contraseña de su computadora: "Ahí decía que la clave de la notebook era 'paintball', por cualquier cosa, si necesitás", contó Gustavo, su papá.

Ese mensaje llamó la atención de la familia, por lo que intentan determinar si dentro de la computadora hay información sobre su paradero.

Se supo, por el seguimiento de las cámaras, que Martínez volvió a La Plata, pero se dirigió hasta la estación del Tren Roca con destino a Constitución. Como siempre, debía bajarse en Berazategui, pero no lo hizo.

Lectura rápida

¿Quién es el joven desaparecido?
Mariano Martínez, un estudiante de 21 años de la Universidad Nacional de La Plata.

¿Qué ocurrió el martes?
El joven entregó su curriculum vitae en un supermercado en Córdoba.

¿Qué información se tiene de su paradero?
Las cámaras lo registraron caminando por Punta Lara y luego tomando un colectivo.

¿Qué mensaje envió a su hermano?
Le informó la contraseña de su computadora, lo que generó preocupación en la familia.

¿Cuál es la última ubicación conocida?
Se supo que regresó a La Plata, pero no se bajó en Berazategui como era habitual.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf