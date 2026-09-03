FOTO: Desaparecido en La Plata: joven entregó su CV para trabajar en Córdoba

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- Una mujer denunció este jueves que Mariano Martínez, el joven de 21 años que permanece desaparecido desde el lunes cuando se retiró de la Universidad Nacional de La Plata y no regresó a su hogar en Berazategui, le entregó su curriculum vitae para trabajar en un supermercado de Córdoba.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la comerciante se presentó en una comisaría para señalar que el muchacho concurrió a su local el martes, a fin de dejarle un CV con sus datos personales.

"Ella se dio cuenta que se trataba de este chico y se acercó a la comisaría, donde va a prestar testimonio", consignaron en diálogo con NA.

Además, se conoció una imagen de Martínez que estaría en Córdoba y los padres relataron que la recibieron por parte de los efectivos de la DDI.

Las cámaras de seguridad de la ciudad de Punta Lara registraron al joven caminando por la zona de la avenida Almirante Brown y luego se dirigió hacia una parada de la Línea 275 de colectivo.

Mientras subía a la unidad, cerca de las 14.35, le mandó un mensaje a su hermano en el que le informaba cuál era la contraseña de su computadora: "Ahí decía que la clave de la notebook era 'paintball', por cualquier cosa, si necesitás", contó Gustavo, su papá.

Ese mensaje llamó la atención de la familia, por lo que intentan determinar si dentro de la computadora hay información sobre su paradero.

Se supo, por el seguimiento de las cámaras, que Martínez volvió a La Plata, pero se dirigió hasta la estación del Tren Roca con destino a Constitución. Como siempre, debía bajarse en Berazategui, pero no lo hizo.