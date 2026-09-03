Banfield y Deportivo Riestra se enfrentarán en cuartos de final de la Copa Argentina

FOTO: Jugadores de Banfield festejan la clasificación a cuartos de final, luego de superar por penales a Midland.

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) – Se ha confirmado que el partido de cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se llevará a cabo entre Banfield y Deportivo Riestra el miércoles 9 de septiembre.

El encuentro está programado para las 19:00 y se disputará en el estadio Alfredo Beranger, ubicado en Temperley, donde el "Taladro" tiene una ligera ventaja por su proximidad.

Este partido marca el primer encuentro con sede confirmada de una ronda que tuvo como último clasificado a Boca, quien superó a Vélez en la tanda de penales por 4-3 tras un empate sin goles, en un encuentro que se celebró la noche del pasado miércoles 2.

Con fecha, horario y sede ya confirmados, Banfield y Deportivo Riestra se preparan para el partido más significativo que tendrán en lo que resta del semestre: los cuartos de final de la Copa Argentina.

La elección del estadio fue resultado de un análisis de diversas opciones, entre las cuales se encontraban el de Temperley y el de Defensa y Justicia, siendo finalmente seleccionada la cancha del "Gasolero", situada sobre la avenida 9 de Julio y de fácil acceso para ambas hinchadas, en la localidad de Turdera.

El estadio ha sido objeto de numerosas reformas en los últimos años, incluyendo la ampliación de la cabecera Mariano Biondi en 2016 y la remodelación de la tribuna opuesta a la platea oficial a finales del año pasado y principios de este, lo que ha mejorado la experiencia del espectador.

El partido se presenta como una oportunidad crucial para ambos equipos, que atraviesan un momento difícil en el campeonato, ya que Banfield ha acumulado 25 puntos en 23 partidos, mientras que el "Malevo" tiene seis puntos menos.

Los entrenadores Pedro Troglio y Guillermo Duró saben que este encuentro es vital para mantener sus puestos de trabajo, con la posibilidad de avanzar a una semifinal en una competencia nacional que siempre brinda oportunidades.

Ambos clubes han tenido trayectorias diferentes en el torneo. Banfield ha enfrentado a tres equipos del ascenso, logrando un triunfo por 3-0 ante Real Pilar y victorias por penales frente a San Martín de Tucumán y Midland, mientras que Riestra avanzó tras vencer a Deportivo Maipú y superó a San Lorenzo y Gimnasia La Plata en las tandas de penales.

El ganador del encuentro accederá a la semifinal, que sería la primera en la historia de Riestra y la segunda para Banfield, que ya había llegado a esta instancia en 2022, donde fue eliminado por Talleres. El próximo rival será el ganador entre Racing y Boca por un lugar en la gran final.