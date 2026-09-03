Naomi Osaka e Iga Swiatek avanzan en el US Open con sólidas victorias en la segunda ronda

Naomi Osaka logró recuperarse de un bajón durante el partido y se clasificó para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer a Katerina Siniakova con un marcador de 6-2, 5-7, 6-1. La dos veces campeona del US Open comenzó el torneo en un día donde también se esperaba la actuación de Coco Gauff por la noche.

Osaka, quien lució un atuendo plateado y blanco bajo una larga chaqueta, se presentó en el estadio Arthur Ashe tras su debut nocturno, donde rindió homenaje al exjugador de la NBA Allen Iverson. La cabeza de serie número 13 parecía encaminarse hacia una victoria rápida, ya que Siniakova, aunque ocupa el primer puesto en el ranking de dobles femenino, no se destaca tanto en individuales como Osaka, quien cuenta con cuatro títulos de Grand Slam.

El primer set fue ganado por Osaka en solo 30 minutos, y comenzó el segundo set con una ventaja de 4-2. Sin embargo, su saque fue quebrado en un extenso juego y, a partir de ahí, su rendimiento se vio afectado, acumulando 20 errores no forzados en el segundo set, en comparación con solo cuatro en el primero.

La tenista japonesa recuperó rápidamente el control en el tercer set, quebrando el saque de su rival para ponerse 2-0, y finalizó un intercambio de 19 golpes con una volea ganadora para llevarse el siguiente juego. Al finalizar, Osaka expresó su alivio por haber encontrado nuevamente su buen juego.

"El partido fue definitivamente muy duro y no sé, simplemente sentí que tenía que luchar", afirmó Osaka. "Sin duda tuve un par de oportunidades en el segundo set y creo que fui un poco demasiado dura conmigo misma. Así que me tomé el descanso para ir al baño, me reagrupé un poco, volví y simplemente traté de no tener arrepentimientos".

Por su parte, Iga Swiatek, campeona del US Open 2022, tuvo un encuentro más sencillo al vencer a la argentina Nadia Podoroska con un claro 6-3, 6-2. En la misma jornada, Gauff, quien conquistó su primer título grande en Flushing Meadows en 2023, se enfrentará a la española Paula Badosa en un partido nocturno, que será seguido por el número 1 del mundo, Alexander Zverev, quien espera no tener complicaciones ante Quentin Halys después de haber necesitado cinco sets para superar a Lorenzo Sonego en la ronda anterior.

Badosa, que juega por segundo día consecutivo, tuvo que finalizar su partido de primera ronda el miércoles debido a la lluvia, que ha afectado el torneo en los últimos días. Afortunadamente, el sol volvió a brillar el jueves, permitiendo la reanudación de la actividad.

El torneo de dobles también comenzó el jueves, aunque las hermanas Serena y Venus Williams no estaban programadas para jugar. Se espera que disputen su partido de primera ronda el viernes contra Hao-Ching Chan y Maya Joint, quien venció a Serena en los individuales en Wimbledon este verano.