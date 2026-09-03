Morosidad familiar: Rodríguez Machado defendió las negociaciones entre privados

La diputada nacional por Córdoba de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, defendió las renegociaciones entre deudores y acreedores como vía para aliviar la situación de quienes registran atrasos en sus pagos.

En diálogo con Cadena 3, sostuvo que las medidas que se discuten en el Congreso deben respetar los contratos entre privados y preservar el equilibrio fiscal.

"El alivio viene de las negociaciones entre los particulares", afirmó. En ese sentido, rechazó que se utilicen recursos públicos para afrontar esas obligaciones y cuestionó propuestas como la prohibición de embargos, al considerar que podrían desalentar la oferta de financiamiento. "Nosotros decimos sí a las renegociaciones, sí al trabajo conjunto", remarcó.

La legisladora explicó que el oficialismo analiza los proyectos presentados para identificar propuestas que permitan reducir los costos del crédito, mejorar la información para los usuarios y prevenir situaciones de mora. No detalló un proyecto definitivo, sino los ejes sobre los que trabajan en las comisiones.

Rodríguez Machado insistió en distinguir el acceso al financiamiento de las dificultades para cumplir con los pagos. "Una cosa es la mora, otra cosa es el endeudamiento", sostuvo, y señaló que Argentina necesita ampliar el crédito, especialmente para operaciones de largo plazo, como la compra de una vivienda.

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Según indicó, el crédito representa el 13% del producto bruto y está concentrado en préstamos de corto plazo. Desde esa perspectiva, planteó que las decisiones legislativas deben contemplar su impacto sobre la disponibilidad de financiamiento. "Hablar y decir que solo el endeudamiento es un problema es un gravísimo error, porque Argentina necesita crédito", expresó.

Entre las alternativas en estudio, mencionó la posibilidad de que las personas establezcan límites voluntarios para la toma de préstamos, mecanismos para evitar créditos sin consentimiento y mejoras en la información sobre las condiciones de contratación.

También propuso revisar las políticas tributarias provinciales y municipales, a las que atribuyó una parte relevante del costo del financiamiento. A su entender, ampliar la oferta de crédito y reducir esa carga permitiría abaratar los préstamos.

Consultada sobre la claridad de la información que reciben los usuarios, señaló que existen regulaciones del Banco Central y sostuvo que el debate debe incluir a los distintos actores que otorgan financiamiento.

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En ese marco, pidió incorporar a las financieras vinculadas con sindicatos y a los préstamos canalizados mediante mutuales y cooperativas. Cuestionó los mecanismos de cobro mediante códigos de descuento y afirmó que, en algunos casos, las deducciones llegan a absorber la totalidad del salario del trabajador. "Pongamos todas las cuestiones sobre la mesa y tomemos decisiones acordadas", reclamó.

Respecto de la sesión que impulsa la oposición para la semana próxima, Rodríguez Machado sostuvo que el cronograma de tratamiento que se busca establecer ya fue acordado en las comisiones. Según relató, conversó con el diputado Pablo Juliano y encontró coincidencias en trabajar con un plazo de un mes.

La diputada consideró innecesaria esa convocatoria y aseguró que existe un compromiso para avanzar hacia un dictamen y llevar una ley al recinto. "Sabemos que hay que corregir cosas, pero hay que poner las cosas en su justo lugar y no hacer política con estas cuestiones", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá, Luis Fernández Echegaray y Ariel Rodríguez.