Las 10 frases del embajador británico sobre Malvinas y el mensaje que espera de Milei

FOTO: El embajador británico, David Cairns, en el estudio de Cadena 3 Argentina.

El embajador británico en Argentina, David Cairns, habló en exclusiva con Cadena 3 en el programa La Argentina Hoy, conducido por Sergio Suppo, en una jornada marcada por la cadena nacional que el presidente Javier Milei realizará este jueves por la cuestión Malvinas.

Durante la entrevista, el diplomático defendió la posición del Reino Unido sobre las islas, habló sobre las posibilidades de cooperación con Argentina y se refirió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También dejó una definición sobre lo que espera del mensaje de Milei: que sea “sensible” y que contribuya a mejorar las relaciones entre ambos países.

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Estas fueron las diez principales frases de Cairns durante la entrevista:

1. “Los que viven en las islas van a decidir su propio futuro”

Fue la definición central del embajador al ser consultado por la posición británica frente al reclamo argentino de soberanía.

“El gobierno británico es muy claro. Los que viven en las islas tienen el derecho a decidir su propio futuro”, sostuvo Cairns.

2. “Todos somos inmigrantes”

Ante la consulta sobre el argumento argentino de que los habitantes de Malvinas son descendientes de inmigrantes y, por lo tanto, no tendrían derecho a decidir sobre el futuro del territorio, Cairns rechazó esa posición.

“No puede decir que porque los que viven en las islas son inmigrantes no pueden decidir su propio futuro. Nosotros somos todos inmigrantes”, afirmó.

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3. “No creo que la posición de Estados Unidos vaya a cambiar”

El embajador fue consultado por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar las posiciones diplomáticas estadounidenses.

Cairns reconoció que el presidente norteamericano tiene derecho a revisar la política exterior de su país, pero destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Washington mantiene una posición neutral respecto de la soberanía.

“Y no creo que eso vaya a cambiar”, afirmó.

4. “Es posible” volver a una mayor cooperación

Cairns consideró que Argentina y el Reino Unido podrían recuperar mecanismos de cooperación similares a los que existieron antes de la guerra de 1982.

“Los que viven en las islas prefieren colaborar más con Argentina y Sudamérica que ahora”, aseguró.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de compartir información para combatir la sobrepesca en el Atlántico Sur.

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5. “Necesitamos una historia más larga para dar confianza”

El embajador señaló que uno de los principales obstáculos para avanzar en esa cooperación es la falta de confianza de los isleños hacia Argentina.

“Hay momentos cuando se parece más abierto a cooperar y después desaparece. Entonces necesitamos una historia más larga para dar confianza a los que viven en las islas”, explicó.

6. “Es más difícil en la política”

Cairns admitió que la explotación de petróleo y otros recursos naturales en Malvinas complica la relación bilateral.

“Es claro que es más difícil en la política”, señaló, aunque defendió la posición británica de que las autoridades de las islas tienen derecho a utilizar sus recursos.

También remarcó que las empresas que participan de esas actividades son privadas e independientes del Gobierno británico.

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7. “Los que van a invertir en Argentina no van a invertir en las islas”

Consultado sobre un eventual impacto de las actividades petroleras en Malvinas sobre las inversiones británicas en Vaca Muerta, Cairns buscó separar ambos escenarios.

“Creo que está separado en este caso. Los que van a invertir en Argentina no van a invertir en las islas”, afirmó.

El embajador destacó además la presencia de empresas británicas en sectores argentinos como minería y gas.

8. “Es importante separar el deporte y la política”

Cairns también recordó el partido entre Argentina e Inglaterra en el último Mundial y el impacto que tuvo la rivalidad histórica entre ambos países.

“Es importante separar el deporte y la política”, sostuvo.

En ese contexto, calificó como una “lástima” que el encuentro haya estado atravesado por cuestiones vinculadas con Malvinas y cuestionó la aparición de una bandera alusiva a la soberanía argentina.

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9. “El Mundial de fútbol no es un momento para hacer cosas políticas”

Sobre la bandera de Malvinas que apareció durante el partido, el embajador dijo que fue una sorpresa y consideró que no fue una buena situación.

“Creo que era una sorpresa para todos. Y no era buena. Y es contra las leyes de FIFA”, afirmó.

También recordó que la AFA recibió una multa y reiteró: “El Mundial de fútbol no es un momento para hacer cosas políticas”.

10. “Espero un mensaje sensato y promover las relaciones entre nuestros dos países”

La última definición sobre Malvinas llegó cuando Sergio Suppo le preguntó qué esperaba de la cadena nacional de Milei.

“Un mensaje que es sensato y promover las relaciones entre nuestros dos países”, respondió Cairns.

Ante la repregunta sobre si esperaba que el Presidente evitara un planteo que agregara conflictividad, el embajador fue contundente: “Espero que no”.

La declaración se produjo pocas horas antes del mensaje presidencial, que tendrá como eje la posición argentina sobre Malvinas y será emitido por cadena nacional.

Entrevista de Sergio Suppo .