Sentencian a 20 años de prisión a hombre por homicidio en los "Campos de Exterminio de Texas"

FOTO: Condenan a hombre a 20 años, décadas después del hallazgo de "Campos de Exterminio de Texas"

Un hombre fue condenado a 20 años de prisión el jueves, tras ser declarado culpable de un homicidio vinculado a los conocidos "Campos de Exterminio de Texas", donde se hallaron numerosos cuerpos de mujeres en las cercanías de Houston desde la década de 1970.

James Dolphs Elmore Jr., de 61 años, recibió la pena máxima después de que un jurado del condado de Galveston lo encontrara culpable de homicidio involuntario por la muerte de Laura Miller, quien tenía 16 años. Elmore fue arrestado a principios de este año, acusado de ser responsable de la dosis de cocaína que causó la muerte de Miller, cuyo cuerpo fue descubierto en 1986.

Las autoridades investigan la posibilidad de que múltiples individuos estén implicados en las muertes de más de 30 jóvenes y niñas, cuyos restos fueron localizados a lo largo de una franja de terreno adyacente a la autopista interestatal 45, al sureste de Houston. Este macabro hallazgo ha dado lugar a libros, películas y un documental de Netflix.

El cuerpo de Miller fue uno de los cuatro encontrados entre 1984 y 1991 en un área rural cerca de League City, situada a aproximadamente 45 kilómetros al sureste de Houston.

Elmore fue acusado de haber preparado la dosis de cocaína administrada a Miller por Clyde Hedrick, quien ha sido señalado como el principal responsable de la muerte de las cuatro mujeres y era un antiguo amigo de Elmore. La fiscalía del distrito anunció en marzo que había decidido solicitar cargos formales contra Hedrick, de 72 años, quien se quitó la vida antes de que el jurado investigador pudiera presentar su caso.

Hedrick había sido condenado en 2014 por homicidio involuntario en relación a la muerte de Ellen Beason, cuyo cuerpo fue encontrado en 1985 tras haber desaparecido el año anterior. Fue liberado en 2022 y se encontraba en libertad condicional al momento de su fallecimiento, según el Departamento de Justicia Penal de Texas.

Después del asesinato de Laura Miller, su padre, Tim Miller, fundó Texas EquuSearch, una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.

A pesar de los avances en algunos casos, la mayoría de las muertes relacionadas con los "Campos de Exterminio de Texas" continúan sin resolver.